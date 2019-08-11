辣人妻床戰冷氣工人！綠帽夫見「陌生車停家樓下」　一問崩潰暴瘦

▲人妻與冷氣工日久生情，修冷氣竟修到床上去。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市一名林姓人妻日前因為經營餐廳，與負責店內冷氣維修的林姓工人熟識，不料日子久了，已有家室的2人竟擦槍走火，不僅發展成婚外情，還在女方住處肆意交歡。林女丈夫發現後，不堪婚變戴綠帽，整個人爆瘦，氣得向法院提告求償80萬元。

判決書指出，林姓人妻及林姓冷氣工都知道彼此已婚有孩子，但2016年11月13日卻趁著老公不在家，大膽在女方住處纏綿交歡。丈夫隔天返家後，發現有陌生車輛停在家門口，內心起疑，上樓質問妻子「妳是不是有對不起我？」

妻子一聽心虛，一下子就主動坦承外遇，讓老公氣得立刻報警，並保存房內衛生紙、毛髮、床單等證物，怒告妨害家庭。高雄地院審理時，林姓人妻及小王承認通姦，被判處有期徒刑3個月。

不過，刑事判決出爐後，丈夫及妻子隨即協議離婚，男方疑似不堪婚變打擊，飽受精神折磨暴瘦，因此再向前妻、小王2人求償80萬元。

林女向法官解釋，他和前夫感情不睦，婚後常一肩扛起家中經濟，對這段婚姻已經心力交瘁，才會外遇冷氣工人。她和小王強調，他們願意分期賠償精神撫慰金，但前夫要求的金額實在太高，以現階段的經濟狀況難以一次付清。

法官聽完後，考量林女、林姓冷氣工目前經濟狀況，而且2人也分別有長輩及未成年子女要扶養，所以最後判賠30萬元精神撫慰金；全案仍可上訴。