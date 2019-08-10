影／包包發現蒸氣眼罩！50歲男驚覺綠綠的...手持擀麵棍「死命爆打」　妻頭破慘死

記者洪珮瑄／綜合報導

上海浦東新區一名50歲彭姓男子在今年1月時，發現妻子魏女的包包裡面有「蒸氣眼罩」，便懷疑對方出軌，進而爆發爭執。隨後，彭男一氣之下，拿起擀麵棍往妻子身上爆打、重擊腦部，造成對方失血過多而身亡；直到近日，他因涉嫌故意殺人罪被檢察院審查起訴。

▲彭男與妻子、兒子扭打成一團。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

綜合陸媒報導，事發當時，彭男原本要找銀行卡，但卻在老婆的包包裡翻到了一個蒸氣眼罩，懷疑對方外遇，立刻上前質問，導致雙方爆發口角，吵醒了正在睡覺的兒子。事後，彭男情緒失控，當場對妻兒動粗，並且拿起擀麵棍往老婆身上死命爆打。

▲彭男當時正在找銀行卡，無意發現妻子包包裡的眼罩。

從屋外的監視器畫面看見，當時一家三口扭打成一團，而彭男因力氣較大，最後便將母子二人壓在地板上，用擀麵棍狠擊魏女頭部，直到被打斷才暫時緩下。事後，魏女帶著兒子趁擊逃到鄰居家，沒想到仍然躲不過彭男的追殺，被對方當場用木板打到「顱腦損傷」而身亡。

▲魏女與兒子趁著擀麵棍被打斷之際，趕緊逃到鄰居家，沒想到丈夫也追了上來。

事後，附近鄰居表示，當時聽到聲音後就上前勸架，結果彭男卻堅持不肯罷手。案發後，檢察機關也對犯罪嫌疑人彭男進行鑑定，發現他患有「急性短暫性精神障礙」，不過，檢察官認為，雖然彭男因此被判是限定的刑事責任，但並非完全喪失辨認和控制能力。

據了解，當時彭男完全不顧兒子的哭喊，堅持動粗，造成兒子受傷、妻子身亡。直到在近日的審訊中，他後悔表示，願意承擔刑事責任，「我對老婆不是不好的，我挺喜歡她的，我來了幾個月（還柙）都不能想她，一想起這事情就傷心，我50歲了，進這地方，我傷心不傷心。」目前，該案仍在進一步審理之中。

▼彭男事後表示，自己很愛妻子。