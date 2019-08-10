僅憑一件國小10年前制服　「海漂百公里」死者找到回家的路

▲男子身上穿著「線西」制服。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗縣後龍鎮海濱沙灘10日早上7點多，一名穿著10年前「線西」國小制服的男子倒臥在沙灘上，身體浮腫明顯死亡，經過彰化警方抽絲剝繭，很快的在接近中午時分找到4月報失蹤協尋55歲黃男家人前往認屍，幾乎可以確定就是黃男，但仍待DNA鑑定，也讓疑似落水的他漂流近百公里後找到回家的路。

男子的身上雖然沒有證件，但離奇的是，他身上穿著「線西」的制服，而線西的位置確是在彰化縣，外加上這件制服疑似是10年前的制服，讓整起案件更加疑點重重，竹南警分局也請彰化和美分局調查是否有失蹤人口。

對此，和美警分局分局長金秋華指出，和美轄區內近2個月沒有接到民眾通報有失蹤男性，已經根據溺斃者穿有繡上學號的「線西」國小運動制服，緊急請該校校長協助，不過因為學號是10年前畢業生的學號，雖然今天是周六休假日，校方也根據死者身上穿的制服編號9031緊急找尋，希望能盡速找到死者的家屬。

校方隨後找到這件制服的主人，對方向警方說，這件制服早已捐出去當二手衣，後來警方在轄區去循線一一比對後，線西派出所有好消息傳來，查到今年4月時有民眾通報失蹤男性，於是趕緊通知其家人，並以竹南警方提供的圖片供家屬指認，黃男家人也說看過他曾經穿過該件線西國小的運動服，疑似與溺斃死者極為相同，趕往苗栗認屍後，經比對後特徵相符，幾乎可認定死者是線西鄉的黃男，但仍待DNA鑑定確認身分。

【其他新聞】



►DIY衣櫃「自動分解」一片片碎布掛在鐵架！她傻眼：2年前買的 釣出一堆苦主



►紅車衝進民宅「鐵捲門被撞爆」全掀起！門框直接被撞歪 女駕駛命危