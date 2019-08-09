24歲嫩妻遭鐵鎚爆頭慘死家中「屍體被燒黑」　丈夫一聽兇手身分「幫忙隱瞞」

▲24歲正妹嫁到天津，4個月後卻在家中被殺害、焚屍。（圖／翻攝自微博／被害人父親，以下同）



記者柯振中／綜合報導

「到底在刻意隱瞞甚麼？」24歲的人妻何姓女子嫁到天津僅4個月的時間，卻遇到入室行搶，遭兇手拿鐵鎚重擊頭部，慘死家中，屍體還被放火焚燒。令人生氣的是，丈夫全家人都知道兇手是誰，卻隱瞞女方家屬9個月，讓何女父親相當痛心，「自己當初爲何錯信惡人，喪失了爲愛女討回公道的機會。」

綜合陸媒報導，溫州24歲的年輕正妹何女2018年6月嫁給丈夫鄭姓男子，隨後與丈夫一同搬到天津定居；何女2018年10月獨自在家時，兇手於姓男子帶著衣服、鐵鎚、汽油等犯案工具，闖入何女家中，先用鐵鎚重擊何女頭部，導致何女當場死亡，再用汽油潑灑何女屍體，點火焚燒，企圖毀屍滅跡。

▼何女獨自在臥房內，卻有男子闖入，持鐵鎚將她活活打死。

警方接獲報案，對整起事件進行調查，逮捕兇手於男後，立刻進行偵訊；於男當時向警方說是為了偷錢償還賭債，才闖入何女家中。不過，警方調查後卻發現，死者家中存放的15萬元（人民幣，以下同，約新台幣67萬元）並未被偷走。

對此，何女父親表示，女兒死後，外界一直流傳著「女兒被前男友情殺」、「女方家屬得到鉅額賠償」等謠言，但女婿鄭男、鄭男父母卻沒有出來澄清，反而幫忙隱瞞兇手的真實身分，讓女兒的名譽、人格受到侮辱。

▼何女父親說，女兒死後，外界一直出現謠言，但女婿卻沒有出來澄清。



何女父親說到，男方一家全都知道兇手的真實身分，卻幫忙隱瞞了9個月，「男方一家到底在刻意隱瞞甚麼？其背後有甚麼不可告人的目的」、「九個月後才得知兇手的真實身份更令我自責和悔恨，後悔自己當初爲何錯信惡人，喪失了爲愛女討回公道的機會，還讓她蒙受不白之冤」。

此外，何女父親說，於男向警方供稱，殺死何女後，並未偷走死者的手機，但截至目前為止，「仍沒有人找到愛女的手機」，「到底是誰拿走了手機？持手機者是否意圖銷毀手機裡可能與本案相關的線索？」何女的姊姊說明，妹夫在天津經營燈具店，殺死妹妹的兇手正是妹夫店裡一位員工的丈夫。

對此，鄭男則回應，暫時不便回覆。詳細犯案動機、事件經過為何，仍有待警方進一步調查。

▼何女姊姊說，殺害妹妹的是妹夫店裡一位員工的丈夫。

