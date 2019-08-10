突開車門害噴飛！台中女騎士慘撞3車　「滿地血」遭輾身亡

▲女騎士行經大雅區中山路，遇路邊轎車突開車門，不幸慘死輪下。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者柯沛辰／台中報導

台中市26歲蔡姓女子9日上午騎車行經大雅區中山路，不料路邊一輛轎車車門突然開啟，害得她煞車不及撞上，當場彈到對向車道，被休旅車撞擊，再彈回原本車道，遭另一輛車輾過，總計撞擊3次。警消到場時，蔡女已無呼吸心跳，送醫後傷重不治。

這起車禍發生在9日上午9點多，當時蔡女騎車要前往教會參加活動，不料剛出家門200公尺，就遇到路邊一輛銀色轎車的向姓駕駛突然打開車門，害得她閃不及當場撞上，不僅連人帶車衝向車道，被休旅車撞飛，整個人還噴回原先車道，被後方另一輛黑色轎車輾過。

▲台中榮總搶救後，宣告傷重不治。（圖／翻攝自GoogleMaps）

台中消防局接獲報案後，立刻派西屯分隊前往救援，但蔡女傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，經CPR送台中榮總救治，仍回天乏術。警方到場測繪後，調閱監視器還原車禍過程，確認3名駕駛均無酒駕，訊後依過失致死罪將3人送辦。

目擊民眾表示，這起車禍來得又快又急，女騎士短短幾秒內就發生3次撞擊，倒地後血流如注，整個地上都是血，讓路過的人不忍卒睹。

目前全案已報請檢察官相驗，要釐清肇事原因及相關責任。