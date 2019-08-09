理工科老公「只有務實」　她悔嫁6年想不開...2寶要生了！醫師娘路過：淚同感

▲原PO嘆，理工科老公太冷漠！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，婚姻是愛情的墳墓，面對老公婚後變成無趣的木頭人，雙方溝通很重要！一名人妻淚訴被冷漠了6年，從沒過七夕、生日節日，老公卻只心繫工作，「忘了我跟小孩」，讓她玻璃心碎滿地。

前兩天（7）日是七夕情人節，一名人妻在《mobile01》一吐心中多年怨氣，她透露，嫁給理工科老公後，完全變了一棵大木頭，「沒有七夕、沒有生日、沒有浪漫、沒有求婚，什麼都沒有，只有務實，就連吵架，也沒有安慰…只能自己調適！」與婚前暖男模樣簡直差很大。

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「婚後生活就真的是平凡！」原PO透露，自己並不排斥樸實生活，但全心全意顧好這個家又相夫教子，「我的付出不求回報什麼的，一切都是我心甘情願」，然而老公卻只埋首於工作，「忘了我跟小孩」，一轉眼被冷漠了6年時間，如今二寶即將誕生，她忍不住感嘆，「我想這個家庭也不需要我跟小孩了。」

討拍文一貼出，不少人妻也加入怨婦陣營，「嫁給醫師老公，沒有七夕→自己過，沒有生日→自己過，沒有浪漫→自己過，沒有求婚→自己過，什麼都沒有，只有務實→自己過，就連吵架，也沒有安慰…只能自己調適→自己過」，「樓主還年輕，婚姻久了就是平淡，我先生也是理工科老公，也是務實不懂浪漫，我結婚今年滿20年，他已出國工作15年，這有沒有安慰妳，妳要慢慢調教他，主動提醒他，妳也需要一些浪漫，會漸入佳境」、「周遭認識的理工科老公也有不體貼的，但是像樓主這樣待產、生產一切自己來的，還沒聽說過！樓主辛苦了」。

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▲醫師娘路過，也深有同感！（圖／翻攝mobile01）

就怕原PO總是往壞處想，不少網友安慰，「我覺得妳對你老公太好了，所以他覺得是應該的，覺得妳對他好剛好而已，感覺不出妳的重要性，當然就不會去替妳想、去了解妳的感受」、「樓主要找到自己的嗜好、興趣，投入其中，偶爾跟先生分享一下。不要做一切都為了先生，然後說自己快樂與否就仰賴先生對你好不好，這樣先生壓力很大，反而會愈來愈躲進工作裡」。

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