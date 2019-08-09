　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

理工科老公「只有務實」　她悔嫁6年想不開...2寶要生了！醫師娘路過：淚同感

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲人妻（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO嘆，理工科老公太冷漠！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，婚姻是愛情的墳墓，面對老公婚後變成無趣的木頭人，雙方溝通很重要！一名人妻淚訴被冷漠了6年，從沒過七夕、生日節日，老公卻只心繫工作，「忘了我跟小孩」，讓她玻璃心碎滿地。

前兩天（7）日是七夕情人節，一名人妻在《mobile01》一吐心中多年怨氣，她透露，嫁給理工科老公後，完全變了一棵大木頭，「沒有七夕、沒有生日、沒有浪漫、沒有求婚，什麼都沒有，只有務實，就連吵架，也沒有安慰…只能自己調適！」與婚前暖男模樣簡直差很大。

請繼續往下閱讀...

「婚後生活就真的是平凡！」原PO透露，自己並不排斥樸實生活，但全心全意顧好這個家又相夫教子，「我的付出不求回報什麼的，一切都是我心甘情願」，然而老公卻只埋首於工作，「忘了我跟小孩」，一轉眼被冷漠了6年時間，如今二寶即將誕生，她忍不住感嘆，「我想這個家庭也不需要我跟小孩了。」

討拍文一貼出，不少人妻也加入怨婦陣營，「嫁給醫師老公，沒有七夕→自己過，沒有生日→自己過，沒有浪漫→自己過，沒有求婚→自己過，什麼都沒有，只有務實→自己過，就連吵架，也沒有安慰…只能自己調適→自己過」，「樓主還年輕，婚姻久了就是平淡，我先生也是理工科老公，也是務實不懂浪漫，我結婚今年滿20年，他已出國工作15年，這有沒有安慰妳，妳要慢慢調教他，主動提醒他，妳也需要一些浪漫，會漸入佳境」、「周遭認識的理工科老公也有不體貼的，但是像樓主這樣待產、生產一切自己來的，還沒聽說過！樓主辛苦了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲理工科老公「只有務實」　她悔嫁6年想不開...2寶要生了！醫師娘路過：淚同感（圖／mobile01攝）

▲醫師娘路過，也深有同感！（圖／翻攝mobile01）

就怕原PO總是往壞處想，不少網友安慰，「我覺得妳對你老公太好了，所以他覺得是應該的，覺得妳對他好剛好而已，感覺不出妳的重要性，當然就不會去替妳想、去了解妳的感受」、「樓主要找到自己的嗜好、興趣，投入其中，偶爾跟先生分享一下。不要做一切都為了先生，然後說自己快樂與否就仰賴先生對你好不好，這樣先生壓力很大，反而會愈來愈躲進工作裡」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了
威力彩上看20億！網推「頭獎得主6面相」　專家：要中只需一條

關鍵字：理工科,老公,人妻,醫師娘,七夕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風天不要叫外送？　員工握住他手吐心聲：我們自認的貼心造成他們經濟負擔

影／強颱利奇馬卻下毛毛雨！台北人：放假放得有點心虛　台中人崩潰

影／利奇馬北漂！颱風尾午後掃中南部　網友留言蓋「太陽樓」回報

影／媽媽兩副眼鏡「配10萬元」她氣炸！網解析「帳單」：店員殺慘了

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

影／育兒津貼才上路8天！幼童爸繳學費「狂省30000元」　驚喊：超級有感

豬排飯賣40！台南哥路過N次「神秘60元牛排館」：根本時代眼淚　釣出在地人

神人超狂解析阿華田、美祿差異！　除可可以外還有「驚人一味」

找到癌症新藥物！　交大、北醫「癌症膜蛋白調控網路」全球首見

利奇馬陸警最快傍晚全面解除！　午後改換西南風「甩雨中南部」

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

豬排飯賣40！台南哥路過N次「神秘60元牛排館」：根本時代眼淚　釣出在地人

神人超狂解析阿華田、美祿差異！　除可可以外還有「驚人一味」

找到癌症新藥物！　交大、北醫「癌症膜蛋白調控網路」全球首見

利奇馬陸警最快傍晚全面解除！　午後改換西南風「甩雨中南部」

撒下草莓種子！她細心照顧2月後竟「長出木瓜」　上網一查崩潰了

颱風天冒雨外送！他1天見n起車禍...「生命要顧」心疼引共鳴：不能自己買？

賺到颱風假？　彭啟明：馬政府要求前一晚公布種下惡果

理工科老公「只有務實」　她悔嫁6年想不開...2寶要生了！醫師娘路過：淚同感

利奇馬灑雨帶財！「台鐵停駛」白牌車爽敲竹槓　花蓮－台北喊價6000元

利奇馬「消風」！民眾爽賺一天颱風假　影城、美食街中午後現人潮

Honda北美7月銷量下滑0.9%　Civic、Accord縮減產量！

全身癢爆了！毛孩光溜溜「2大心聲」曝...主人別再強迫剃毛啦

林俊傑私密對話曝光！　對象是關係緊密的「香港天后」

颱風天辛苦執勤　彰化警察騎車左轉「壓雙黃線」…犁田

亂玩雷射儀器...誤射熟客左眼！她險瞎怒告　按摩店闆娘賠錢又入獄...下場GG

顏志琳女兒「血漬、傷口組織液」沾滿床　心疼就醫治療

《玩很大》邀到「4大偶像團體」成員！　這組解散17年…合體網嗨了

50歲大媽自拍「裸體練舞」向男友調情　按錯一個鍵⋯群組成員全看光！

反送中／千名黑衣抗議者塞滿「接機大堂」 　機管局架設鐵馬戒備

貨櫃車失控衝進田！車頭180度翻轉…運將遭壓「慘淪泥人」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼..

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心..

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」..

他出門僅10秒利奇馬來了…影片..

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

利奇馬11級強風+大豪雨　不排..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

利奇馬風雨不如預期　彭啟明解釋..

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深..

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

柯文哲「假多放了」　吳德榮：本..

中南部午後掃到颱風尾　網蓋太陽..

強颱利奇馬「強風雨彈」來襲！

更多熱門

相關新聞

林依晨代言巧遇雙重天災

女神林依晨正面形象一直備受時尚圈寵愛，近日又多出一樣新身份，成為比利時配件品牌KIPLING年度代言人。在8號父親節當日，冒著颱風，背起全新流蘇包款降臨品牌秋冬發佈會，不過提到清晨的大地震仍是心有餘悸。林依晨也打趣表示，「地震當下馬上衝去抱住媽媽」，卻得到媽媽神回應。

小鮮肉維修Man炸…人妻冏嗑香蕉

七夕快氣死！5千元耳機被柴咬爆

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

剛過完情人節！鐵衣架倒塌害女子遭大量服飾悶死

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

他出門僅10秒利奇馬來了…影片曝

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

火龍果白or紅誰營養？專家揭功效差很大

即／宅兒關房內2個月　母聞異味破門見乾屍

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面