大苑子表態「來自中國台灣」！迷客夏也中槍　6家手搖飲全被起底

▲大苑子8日在微博表態「源自中國台灣」。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／台北報導

一芳水果茶風暴持續延燒，不僅CoCo、迷客夏、貢茶等手搖飲品牌紛紛表態，連大苑子、鹿角巷也早在微博強調「大苑子源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」，引發兩岸網友熱議。

「大苑子DaYungs」官方微博8日在貼文中自我介紹，「大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外。2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。2017年，大苑子全球門店更是突破300家，並且還在穩健擴張中，一直以來，大苑子都堅持只做美味且健康的茶飲。」

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▲一芳水果茶反對香港罷工，捲入兩岸政治風暴。（圖／記者陳玉攝）

一芳水果茶反對香港罷工，掀起台人抵制風潮，但支持罷工的也難逃一劫。先前位在香港的CoCo灣仔店，因為一張發票上印有「香港人加油」等5個字，踩到反送中等敏感議題地雷，即便發票日期是今年6月16日，可是照片8日曝光後，仍迅即點燃微博網友怒火，揚言拒喝抵制。

為此，CoCo官方微博9日發聲明，澄清發票上的文字是店員個人行為，CoCo堅決服從、支持國家法規政策，包含香港是中華人民共和國不可分割的一部分。聲明一出，CoCo官方隨即關閉台灣官網及臉書，記者稍早實際點入，已經無法連上網站。

▲微博上瘋傳一張CoCo手搖飲的發票，上頭寫著「香港人加油！」（圖／翻攝自微博）

不過，有眼尖網友發現，除了大苑子，「TheAlley鹿角巷」也早在事件發酵前搶先表態，在官方微博寫下「中國台灣，中國香港」；雖然僅有短短8字，但支持一中政策及一國兩制的用意不言而喻。

台灣貢茶9日也在微博強調，「堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分」。至於迷客夏，雖然未在近期的風暴中表態，但其官方微信公眾號早在今年7月自介「來自中國台灣台南」，「迷客夏已在中國（包括中國內地、中國香港、中國台灣）...等地擁有近240家門店。」

▲迷客夏也被網友起底，今年7月就曾自介來自「中國台灣」。（圖／翻攝自微博）

回顧近2年，台灣企業捲入政治立場糾紛不只一樁。蔡英文2018年外交出訪「同慶之旅」，途中拜會洛杉磯85度C分店，沒想到竟讓85度C被微博網友舉報是「台獨企業」，被迫表態支持九二共識。

無獨有偶，台灣麵包師傅吳寶春進軍大陸市場前夕，因為過去一番言論「大陸市場雖然有13億，但全世界有70多億，不會把眼光只看在大陸」被挖出，飽受輿論壓力，最終只好發聲明強調自己不是「台獨分子」、「兩岸一家親」及「支持九二共識」。

▲除了一芳水果茶，85度C、吳寶春也曾身陷兩岸政治雷區。（圖／合成圖)