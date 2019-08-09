收據印「香港人加油」　CoCo都可澄清：港是中國不可分割的一部分

記者邱茀濱／綜合報導

繼一芳事件爆發後，CoCo都可灣仔店日前又發生在購買明細上出現「香港人加油」的字樣，引發大陸網友揚言抵制。不過，CoCo都可9日在微博上貼出聲明指出，經查證是一名員工私自修改點單訊息，「堅決服從與支持國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分，此間沒有任何模糊空間。」

▲CoCo都可。（圖／翻攝微博／都可coco奶茶總部）

綜合媒體報導，CoCo都可灣仔店近日被陸網友點名在結帳明細上寫著「香港人加油」的字樣，被罵「這個CoCo都可在大陸開了幾百家奶茶店，掙大陸的錢，在香港的店在小票上印香港人加油！吃著爹的飯，砸著爹的鍋，這是什麼行為」。

▲台灣許多手搖飲料店被大陸網友點名支持港獨、台獨。（圖／翻攝自微博）



還發現疑似CoCo的官網上標註台灣-台北與其他加拿大、美國等國家城市並列，因此被認為支持港獨與台獨。不過，CoCo都可9日在官方微博上貼聲明說，因香港灣仔店員工擅自修改明細及部分網路用戶引用仿冒網站圖像等事件，「造成公眾對我們一貫立場的誤解」。

關於明細上的字樣，他們表示，經查證後是員工個人行為，絕未受任何上級管理人員指示，儘管如此，「我們仍暫停該門市營業，以減少不良影響」。此外，他們強調，網路用戶引用的地圖，並非來自他們官網，而是涉嫌侵權的虛假網站（www.hcoco.com），「我們以向相關單位舉報」。CoCo都可得官方網站（www.coco-tea.com.cn），他們請廣大公眾辨認清楚。

▲CoCo發表聲明澄清。（圖／翻攝微博／都可coco奶茶總部，下同）



「CoCo都可堅決服從與支持國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分，此間沒有任何模糊空間」，他們稱，「我們向來以服務好最廣大顧客為己任，對於部分人士的曲解、作引人誤解的宣傳甚至惡意攻擊深表遺憾，並同時希望廣大公眾明辨是非，勿輕信不實報導與宣傳，給予我們一貫的關注與支持，感謝大家。」