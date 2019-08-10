棒球場大翻修完就漏水　花蓮縣府：非改善工程內但儘快解決

▲花蓮縣政府澄清表示，因頂棚排水管線包覆於支撐柱內，柱體內排水管線深層處有淤塞情形，又遇強降雨才造成漏水。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受利奇馬颱風影響，中華職棒在花蓮縣立棒球場擧行的第二場賽事，發生觀眾席頂棚漏水憾事，讓當天觀賽球迷抱怨「不是才花了大錢翻修，怎麼會這樣？」。花蓮縣政府10日澄清表示，主要原因為球場頂棚排水管線包覆於支撐柱內，柱體內排水管線深層處有淤塞情形，又遇強降雨才造成漏水。雖球場頂棚非為此次球場改善工程之工項，但會於最短時間內進行改善。

花蓮縣立棒球場為東部最重要的球場，於民國90年起完工啟用，對於培養當地棒球基層人才，發展全民體育，佔有重要的地位。

▲▼中華職棒在花蓮縣立棒球場擧行的第二場賽事，發生觀眾席頂棚漏水憾事，讓當天觀賽球迷抱怨不已。

花蓮縣立棒球場平常就作為花蓮縣立體育高級中等學校棒球隊的練習場地，另一方面花蓮縣立棒球場於完工啟用後的第二年，中華職棒兄弟象隊與興農牛隊即在此進行第一場比賽，讓東部的鄉親不用遠到外縣市，就可以近距離觀賞國內最高層級的賽事。





自2013年起花蓮縣府就編列超過四千萬的預算，持續進行球場改善工程，包括設置球場大螢幕、紅土草皮全數更換、全壘打牆防撞墊更新、球員休息室更新、以及設置觀眾席護網等。

2019年更爭取到中央補助預算並搭配縣府自籌款，共計經費新台幣八千七百萬元，執行「花蓮縣立棒球場友善設施改善計畫整建工程」，將看台座椅、全壘打牆護網全面更換，另考量投手雨天熱身需求而設置室內牛棚，此外也重新檢討無障礙空間及廁所等。