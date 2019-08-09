斥資8700萬翻修！　「全台最美」花蓮棒球場遇雨漏水…真漏氣

▲▼花蓮縣立棒球場整修後剛啓用，逢中職棒賽移師花蓮比賽，不料受颱風影響兩勢雖不大，但是雨水沿著棚內柱子順流而下，影響球迷欣賞球賽興緻。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019年中職棒賽移師花蓮縣立棒球場舉行賽事，8日開打第二天，坐在內野歡眾席的球迷發現頂棚漏水，雨水沿著棚內柱子11順流而下有如水瀑，讓花蓮縣政府大手筆斥資8700萬元整修縣立棒球場十分漏氣。棚內球迷一邊觀賞球賽一邊躲雨難免抱怨，直説「不是花了大錢整修，號稱全台最美的球員場怎麼會這樣？」。

花蓮縣德興棒球場在2001年完工啟用，至今近20年。4年前被體育署評鑑為C級球場，挨批不符合職業賽事需求，因此縣府爭取到中央補助經費8700多萬元，改善老舊的看台座椅、將全壘打牆護網全面換新，另外還設置室內牛棚，也重新檢討增設無障礙空間及電梯、增加輪椅觀眾席、重新整理球場紅土草皮。

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中華職棒例行賽今年在花蓮安排7場賽事，全都集中在8月，7、8日由統一7-ELEVEn獅與富邦悍將交手，9至11日是Lamigo桃猿對統一獅，13、14日是統一獅對上中信兄弟。

受颱風影響，8日賽事在間歇雨勢中進行，比賽期間風雨時有時停雨勢也不算大，但頂棚卻不斷漏水，雨水沿著圓柱順流而下，漫淹觀衆席，讓球迷分心躲雨無法專心欣賞比賽，不免抱怨連連，質疑花大錢整修才沒多久，竟然就漏水，號稱全台最美球場實在漏氣了。

▲雨水沿著棚內柱子順流而下，漫淹整個歡眾席。

縣府教育處體育保健科長白鴻儀澄清表示，頂棚並未納入這次整修工程，應該頂棚排水系統設計較為老舊，因為這次颱風雨大不敷使用，才出現嚴重漏水問題，必須做全面性檢修，等7場賽事全部結束，會即刻招商處理。