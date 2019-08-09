CoCo聲明「香港是中國一部分」　台灣官網、臉書緊急關閉了

記者趙蔡州／綜合報導

微博日前瘋傳一張COCO灣仔店的收據，上面印有「香港人加油」等5個字，照片曝光後，立刻引起大陸網友怒火、揚言拒喝抵制。對此，COCO官方微博9日晚間發布聲明，指稱「照片」是店員的個人行為，COCO堅決服從、支持國家法規政策，包含香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分。

▲CoCo發布聲明後，台灣官網及臉書於8時許關閉。（圖／翻攝微博／都可coco奶茶總部）

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大陸微博近期內有許多轉傳一張「COCO灣仔店的收據」照片，內容顯示收據開立的時間是今年6月16日，上面還印有「香港人加油」等5個大字。儘管開立收據的時間至今已經過了1個多月，但照片仍然引爆了部份大陸網友的怒火、揚言拒喝抵制。

▲微博近期內有許多轉傳一張「COCO灣仔店的收據」照片。（圖／翻攝自微博）

對此，COCO都可官方微博9日晚間7時發布聲明，「我們關注到，香港灣仔門市有員工私自修改點單小票（收據）訊息，還有部分網絡用戶引用仿冒網站圖像等事件，造成部分公眾對我們一貫立場的誤解。」

COCO解釋，網絡上流傳相關的收據畫面，經查是店員的個人行為，絕未受任何上級管理人員指示，「儘管如此，我們仍暫停該門市營業，以減少不良影響」。部分網絡用戶引用的COCO地圖圖像，並非來源自COCO的官方網站，而是涉嫌侵權的虛假網站，「對此我們已向相關單位舉報」。

COCO堅決服從與支持國家法規政策，「其中包含香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分，此間沒有任何模糊空間」、「我們向來以服務好最廣大顧客為己任，對於部分人士的曲解、作引人誤解的宣傳甚至惡意攻擊深表遺憾」、「同時也希望廣大公眾明辨是非，勿輕信不實報導與宣傳。」

▲CoCo都可的台灣官網關閉了。（圖／翻攝自網路）

此外，COCO都可官方微博9日晚間7時發布聲明後，COCO台灣的官方網站及臉書晚間8時30分左右也已經關閉。記者實際點入COCO的官方網站及臉書後，顯示的是「無法連上這個網站」及「很抱歉，目前無法提供此內容」等內容。

►►►收據印「香港人加油」 CoCo都可澄清：港是中國不可分割的一部分



▼COCO解釋，網絡上流傳相關的收據畫面，經查是店員的個人行為。（圖／翻攝自微博）