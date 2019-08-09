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再次表態！　解放軍駐港部隊：堅決同邪惡勢力鬥爭

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▲▼解放軍駐港部隊防暴演練。（圖／翻攝解放軍駐港部隊宣傳片）

▲解放軍駐港部隊防暴演練。（圖／翻攝解放軍駐港部隊宣傳片）

記者曾俊豪／北京報導

解放軍駐港部隊今（9日）在槍會山軍營舉行第22次捐血活動，約400名軍人參加。駐港部隊副政委陳亞丁在致詞談及香港局勢，他表示，駐港部隊將繼續致力維護香港長期繁榮穩定，堅決同邪惡分裂勢力作鬥爭。

香港《大公文匯全媒體》報導，陳亞丁還提到，駐港部隊進駐香港22年以來，始終不忘初心，堅決貫徹「一國兩制」，忠誠履行駐港使命，「今後將繼續積極參加公益活動，以實際行動加強與香港同胞血肉關係，令更多市民走近駐軍，瞭解駐軍。」

▲解放軍駐港部隊副政委陳亞丁。（圖／翻攝微信《長安街知事》）

▲解放軍駐港部隊副政委陳亞丁。（圖／翻攝微信《長安街知事》）

事實上，《逃犯條例》修例爭議遲遲未決，解放軍駐港部隊近期已不只一次公開表態。駐港部隊7月31日在香港中環軍營舉辦「慶祝中國人民解放軍建軍92週年招待會」，駐港部隊少將司令員陳道祥便用「7個堅決」表達駐軍維護國家主權安全和香港繁榮穩定的決心。

他提到，堅決貫徹香港基本法、駐軍法；堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政；堅決支持香港警方嚴正執法之外，也強調，會「堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子」、「堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。」

此外，駐港部隊在同一天還在官方微博發布最新宣傳片，內容包含反恐、維穩（防暴演練）、防衛、同心等4大主題，強調駐港部隊是維護「一國兩制」的重要力量，是維護香港繁榮穩定的重要基石，片中甚至出現解放軍全副武裝拿著盾牌整齊的步步逼近示威者，以及出動「水炮車」的驅離群眾的畫面。

▲▼解放軍駐港部隊防暴演練。（圖／翻攝解放軍駐港部隊宣傳片）

▲解放軍駐港部隊防暴演練過程相當逼真。（圖／翻攝解放軍駐港部隊宣傳片）

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關鍵字：解放軍,駐港部隊,陳亞丁,逃犯條例,反送中,香港,特派現場

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