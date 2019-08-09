山東航空停飛花蓮、台中　陸委會：業者視市場狀況調整

▲山東航空停飛花蓮、台中。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

大陸自8月起暫停陸客自由行，業界也傳出將逐步限縮團客赴台旅遊名額。山東航空近日突然宣布，自8月22日起至10月24日停飛「台中－青島」、「花蓮－濟南」2條航線。對此，陸委會表示，依過去陸客來台人數增減，兩岸航空公司會視市場旅客人數及需求狀況機動調整，採取放大或縮小機型、機動取消或簡併部分航線或航班因應。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

陸委會指出，據交通部民航局對外表示，山東航空包機申請到10月底，並有對外公告，暫停該航線包機，係由航空公司自行視市場狀況機動調整。

外界憂心，行之有年的兩岸包機及直飛航線，自山東航空開了第一槍，後續會否有陸籍航空跟進減班甚至取消航班。對此，陸委會提到，兩岸航空公司是否有調整機型、簡併航線及減少航班等措施，持續會同交通部民航局密切關注。

▲山東航空。（圖／花蓮縣政府提供）

據了解，山東航空花蓮－濟南航線今年7月4日才復航，當時花蓮縣政府還舉辦接機儀式，如今未滿2個月便再度停飛，花蓮縣政府觀光處處長唐玉書呼籲，希望能夠政治歸政治、經濟歸經濟、觀光歸觀光，並照顧到基層民眾的生計。

