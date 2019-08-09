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華為EMUI10.0更新　「方舟編譯器」2020年完整開源

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▲華為開發者大會9日在東莞松山湖舉行。（圖／CFP）

▲華為開發者大會9日在東莞松山湖舉行。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

華為開發者大會9日在東莞松山湖舉行，為期兩天半，除首度公佈外界揣測多時的操作系統「鴻蒙」外，包括EMUI 10.0智慧系統、麒麟晶片、HiLink&LiteOS物聯網系統及榮耀智慧螢幕將陸續亮相。華為在大會首日也宣佈方舟編譯器開源，華為提到，方舟編譯器自8月起已和40+TOP應用合作，帶給用戶流暢穩定的體驗。

▲華為消費者業務軟體總裁王成錄介紹EMUI10.0作業系統。（圖／翻攝華為官網）

▲華為消費者業務軟體總裁王成錄介紹EMUI10.0作業系統。（圖／翻攝華為官網）

外界關注的EMUI 10.0也在華為消費者業務軟體總裁王成錄介紹下正式對外公佈，王成錄表示，EMUI 10.0不僅是9.0的簡單升級，還會成為華為終端軟體發展史上的重要里程碑，「他是打開全場景智慧生活的鑰匙。」

王成錄提到，在EMUI 10.0的基礎下，所有的應用在一個虛擬的大終端上運行，不必為一個應用在不同設備上跳來跳去，同時也可以幫助開發者保留開發習慣，一次編譯適配不同版本。

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

值得注意的是，「方舟編譯器」的存在，讓華為系統有了領先所有廠家的可能，方舟編譯器應用流暢度最高提升60%。華為消費者業務CEO余承東表示，「到目前為止，方舟編譯器已和40多個應用進行合作，在2019年8月方舟編譯器將進行框架開源，2020年，方舟編譯器將進行完整開源。」

據公開資料顯示，方舟編譯器是華為自行研發的一套手機應用開發程式，可以從應用研發階段改善Android系統性能卡頓的問題，該翻譯器也是業內首個多語言聯合優化編譯器。

華為官方介紹，方舟編譯器是首家完全替代語言虛擬機器的靜態編譯器，完全不需要解譯器，可兼顧Java開發效率和C語言運行效率的編譯器。
 

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