應對香港紛亂　「佔中」行動處長劉業成回鍋

▲香港警務處前副處長劉業成回鍋擔任臨時副處長。（資料圖／翻攝香港警務處官網）

記者魏有德／綜合報導

香港自反修例抗爭以來，街頭衝突不斷，港警疲於奔命，與示威者的對抗逐漸升級。港媒報導，去年退休的港警前副處長「二哥」劉業成將短暫回鍋，擔任副處長（特別職務），協助現任副處長鄧炳強處理激烈街頭抗爭。

▲香港多地爆發警民衝突。（圖／路透社）

《香港01》報導，劉業成於2018年11月下旬從警務處副處長任內退休。據了解，劉業成曾統領多次大型執勤行動，如2005年時任港島總區高級警司時，處理世貿韓農示威。

此外，時任港警行動處長的劉業成於2014年的「佔領中環行動」中，拍板成立「總區應變大隊」並引入水炮車，以應對「佔中」街頭抗爭，其後並負責統籌檢討工作，為日後制定部署。

▲香港旺角再遊行示威，鎮暴警抵達現場舉黑旗準備清場。（圖／路透）

《香港明報》報導，政府消息人士表示，因應近期反修例示威活動，以及10月1日大陸國慶70周年至今年底的多項相關活動的保安工作，警隊高層人手不足，故邀請劉業成回巢協助。劉業成主要負責與國慶相關的工作，預料也會參與策劃反修例示威活動的應對，這同時是香港回歸後警隊首次出現3名副處長。

▲香港政府發布劉業成回任臨時副處長公告。（圖／翻攝香港特區政府官網）

據公開資訊顯示，劉業成於1984年加入警隊，任職督察。曾於2000年被借調3年到香港機場管理局，負責監察機場航空保安服務。2006年晉升總警司、2010年晉升助理處長、2013年升高級助理處長，並於2016年起獲委任為警務處副處長（行動）。

