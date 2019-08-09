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影／「利奇馬」直撲浙江掀5樓巨浪！狂風暴雨吹爆記者雨衣：根本站不住腳

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記者邱茀濱／綜合報導

中颱「利奇馬」逐漸北轉遠離台灣，朝大陸東南沿海前進，而7級風圈也已經進入浙江東部，狂風更掀起5層樓高的巨浪，有不少陸媒記者堅守在第一線為民眾報導最新情況，並指出「我可以說在這海邊已經站不住Jio（腳）」，掀起網友熱烈討論。

據浙視頻報導，浙江溫嶺石塘鎮受「利奇馬」的影響，金沙灘已掀起一陣陣巨浪，並已拉起警戒線，而遊客也全部撤離至安全地帶。影片顯示，現場風雨交加，只見記者胡元勇穿著一件黃色輕便雨衣，手裡拿著麥克風，不畏風雨的為民眾報導，但還是抵不過強風，身上的雨衣被吹到破碎，連他也站不穩，並指出「我可以說在這海邊已經站不住腳」。

▲▼浙視頻記者在岸邊為民眾播報最新消息。（圖／翻攝浙視頻截圖）

▲浙視頻記者在岸邊為民眾播報最新消息。（圖／翻攝浙視頻截圖，下同）

對此，不少網友心疼在第一線的記者，紛紛表示「注意安全」、「你們辛苦了」、「太敬業了」、「給前線記者配一個好點的雨衣吧，他已經很難了」、「記者：我太難了，回去能加工資嗎」、「向這種天還在外工作的人員致敬」、「沒人關心攝影師嗎」。

大陸中央氣象局預測，「利奇馬」颱風將以每小時15到20公里的速度，逐漸向浙江沿海靠近，於10日凌晨在浙江象山到蒼南一帶沿海登陸，今（9日）一早已發布颱風紅色預警，預測為強颱風級或超強颱風級，風速14到16級。登陸後颱風將轉向偏北方向移動，屆時強度將逐漸減弱。

▲▼浙視頻記者在岸邊為民眾播報最新消息。（圖／翻攝浙視頻截圖）

因此目前除浙江地區已嚴陣以待，包括於玉環大麥嶼港召回277艘漁船回港外，目前上海市氣象局也啟動颱風III級應急響應，金山區防汛指揮部要求區內種植業者搶收成熟葡萄、黃桃等，減少果農損失，同時上海市已為了防範颱風，整改店面招牌超過8000塊。

此外，《ETtoday新聞雲》記者也在福建觀察到，福州南站高鐵站陸續貼出列車停駛公告顯示，9日停駛的班次已達21班，10日更有66班列車受影響停駛，但往西及往南的列車則不受影響。公告還指出，由於受颱風利騎馬影響，已購買停運列車票的旅客可於30日內全額退票。

據了解，大陸長三角地區鐵路將從8月10日零時起啟動「防颱Ⅰ級應急回應」，對8月10日、11日經由相關線路區段的旅客列車採取停運、停售車票措施。中國鐵路上海局集團有限公司確10日停運範圍為：甬台溫鐵路、金溫鐵路全天停運；10日12時後杭甬高鐵、蕭甬鐵路停運；10日16時後金山鐵路停運；10日20時後滬杭高鐵、滬杭普速鐵路停運。

▲▼浙視頻記者在岸邊為民眾播報最新消息。（圖／翻攝浙視頻截圖）

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關鍵字：利奇馬,浙江溫嶺石塘,金沙灘,巨浪,福建

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