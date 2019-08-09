利奇馬甩尾　石門水庫溢洪道洩洪兩年來首次

▲利奇馬甩尾，石門水庫二年來，首次使用溢洪道進行防洪操作。（圖／北水局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

利奇馬颱風挾帶豪雨侵襲北台灣，石門水庫集水區累積降雨量至9日16時30分已達240公厘，因水庫水位已達243.07公尺，已逐漸接近水庫滿水位245公尺，而集水區降雨量仍持續流入，北水局於下午5點依水庫運用要點開啟溢洪道放水，這也是北水局二年來，首次使用石門溢洪道進行防洪操作。

北水局長江明郎表示，石門水庫溢洪道放水聲勢磅礡，水流躍向空中再落入後池，十分壯觀美麗，常吸引民眾駐足觀賞。近年因水情不若往年理想，而溢洪道啓用水量至少每秒600立方公尺，因此難得利用溢洪道放水調節水位。

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▲利奇馬甩尾，石門水庫二年來，首次使用溢洪道進行防洪操作。（圖／北水局提供）



江局長指出，因利奇馬颱風預期帶來超過1億噸水量，扣除已流入水庫經調節性放流於下游水量，估計集水區尚有約5000萬噸水量流入，水庫將無法容納，故決定啓用溢洪道加大放水以確保水庫安全。

北水局補充，石門水庫溢洪道洩洪機會難得，已近兩年未操作，下午2點多發布洩洪訊息後，即吸引許多攝影玩家及民眾到場觀賞，北水局也籲請民眾遠離河道，注意安全，並聽從現場員警管制指揮。