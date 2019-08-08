下班就去買！強颱「利奇馬」進逼快囤泡麵　全聯熱銷TOP 10必搶

▲每到颱風來襲前夕，許多民眾都會搶購泡麵。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著強颱「利奇馬」逐步進逼台灣，有許多民眾都趕在颱風來臨前，到超市或量販店搶購泡麵，若晚一步還會驚現架上被搶空的末日景象。而超市龍頭全聯日前也統計了今年上半年泡麵排行榜，提供消費者選購時參考。

在全台擁有約一千家門市的全聯，日前以銷量統計了今年上半年泡麵排行榜，第一名到第十名分別為，統一肉燥風味包麵、科學麵、印尼炒麵、統一肉燥風味大號、農心辛拉麵、來一客鮮蝦魚板風味、印尼辣味炒麵、統一脆麵、味味Ａ排骨雞湯麵、維力炸醬麵重量包。

其中，奪下第一名的統一肉燥風味包麵，光上半年就賣出超過160萬包，加上排名第五的大號包裝賣出100萬包（一包5入），等於統一肉燥麵光半年就可賣出660萬包。至於強勢奪下第三名的印尼炒麵，也有賣出超過115萬包的銷售實力，可見經典品牌及口味、價格平實的泡麵仍是台灣民眾最愛。

全聯指出，目前已備妥相關防颱商品，像是飲用水、泡麵、餅乾等備貨量已拉高至平日的3成，並祭出多款商品促銷價，如即日起至8/11統一肉燥風味大號（75g*5入）原價69元，2組特價132元，另贈福利卡點數10點；悅氏天然水（6000ml）原價47元，特價39元。

對於消費者最擔心的菜價，全聯則表示，目前菜價仍維持原售價，且備貨增加3倍，並推出蔬果、魚肉促銷價，讓民眾安心選購，像是金針菇原價14元，促銷價8元；紐西蘭黃金奇異果原價單粒18元、促銷價5粒69元；雲林土雞切塊（600g/盒），原價159元、促銷價135元等。

至於家樂福日前則以業績統計今年上半年的10大泡麵排行榜，分別為：統一肉燥包麵、台酒花雕雞麵、來一客鮮蝦魚板、科學麵、維力炸醬麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、味味A排骨雞麵、統一辣味蔥燒牛肉、 台酒紅標米酒麻油雞麵、 台酒花雕酸菜牛肉麵。

家樂福說，因應利奇馬颱風，目前增加10公噸的蔬菜備貨量，同時瓶裝水也增加約1成，另外因應中元檔期，零食、泡麵等大包裝也比平日增加約3成的進貨量。