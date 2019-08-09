加快復電！　台電工程人員進入復興坍方地區緊急搶修

▲台電工程人員進入復興坍方地區緊急搶修電力。（圖／桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區處9日指出，受利奇馬颱風影響，桃園地區陸續造成停電災情，有1萬3千餘戶停電，經台電緊急搶修，迄9日已有1萬2千餘戶恢復供電，尚有約千餘戶停電中；而此次風災主要停電區域集中在復興區部落，經 4班人力、4輛工程車，進入坍方地區全力搶修復電，預計今天晚上8點恢復100%供電。

台電桃園區處表示，8日陸續發生停電災情後，該處經動員64多名工程人員、出動吊臂車等工程車25輛、發電機6部、抽水機6部，持續全力進行電力修復。由於利奇馬颱風掃過桃園地區，造成部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度。

▲台電工程人員進入復興坍方地區緊急搶修電力。（圖／桃園區處提供）

該處於9日一早派出的4班人力、4輛工程車已通過坍方地區，前往事故點積極陸續搶修復電，目前約550戶尚未復電；而次災害為增進搶修效率，台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，當即向市府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，因此加快復電速度。

台電桃園區營業處也提醒民眾，利奇馬颱風逐漸遠離，但近期桃園地區處仍有豪雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。