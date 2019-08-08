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「利奇馬強颱」進逼！搶購防颱熱銷商品TOP 5出爐　四大超商全面備戰

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▲▼小七，超商 。（圖／資料照）

▲因應民眾防颱存糧需求，超商已增加熱銷商品備貨量。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著「利奇馬」颱風暴風圈逼近，許多民眾開始準備相關防颱物資，像是泡麵、零食、水等。對此，各大超商也全面備戰，增加備貨量外並祭出促銷優惠，同時提醒門市做好防颱措施。其中，根據四大超商過往統計，颱風來襲時有5大商品熱銷，分別為微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等。

因應民眾防颱存糧需求，小7表示，位於住宅型、幹道型、風景區等商圈門市已增加1倍以上備貨量，像是飲料、泡麵、零食、早正餐、現烤烘焙及麵包、個人化冷凍食品等商品。另因利奇馬颱風將挾帶豪雨，雨具、雨衣備貨量平均增1.5倍，方便民眾採買。

小7說，依去年颱風季看來，主要以飲料、鮮食、零食、泡麵、麵包類、啤酒等商品銷售較佳，因此除了備貨量增加外也祭出優惠，包含8/13前飯糰任選第2件79折，與「飲料抽抽樂」任兩件18元以上指定飲品最低0元起；8/27前進口泡麵任選第2件6折；iseLect即食冷凍品指定品項任選3包95折。

▲▼ 超商防颱物資 。（圖／業者提供）

全家指出，因應颱風即將來襲，各家店鋪已針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，支援消費者颱風天需求。依過往經驗，微波食品、泡麵、零食、電池、雨具銷量將倍數成長。此外，也同步提醒店鋪留意公共安全及周遭環境。

至於萊爾富則針對容易受強風豪雨、淹水影響的門市，已著手進行玻璃封板與堆沙包等防颱準備，做好萬全的因應。另一方面，在颱風影響範圍內的門市，也充分備足瓶裝水、泡麵、餅乾、電池等民生用品，較平常備量多了4～6成。

另外，OK超商同樣因應颱風來襲，增加泡麵、水、啤酒、糖餅、熱食等熱銷商品備貨量。其中，泡麵成長最多達6成。因此業者也提供OK COOK現煮麵服務，消費者可至指定門市購買，像是Paldo起士拉麵餐59元、農心辛拉麵餐49元等。

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