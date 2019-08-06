台灣人最愛這口味！達美樂30年賣破一億個比薩　限時推史上最狂優惠

▲達美樂推出「3大799」史上最優回饋活動。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

達美樂自1989年起進駐台灣市場已滿30年，總計已賣出超過一億個比薩，其中最受到消費者喜愛的口味為海鮮，其次是超級豪華跟四喜。另為歡慶30週年，業者於8月9日起還展開史上最優惠「3大799」慶祝活動，訂購3個原價1,950元的大比薩，周年慶價僅需799元，等於打了四折，相當划算。

達美樂目前在台灣擁有155家門市，分別為23家直營、132家加盟，並於去年創下歷史新高營業額。其中，最重要的掌舵手就是熟為人知的「達美樂先生」，亦是達美樂副董事長歐陽心諾，早期他還親自拍廣告配音，並搭配順口溜 「達美樂．打了沒4125252」，成功讓消費者留下深刻印象。

達美樂指出，台灣人除了最愛海鮮口味比薩外，也對芝心比薩很喜愛，因此自推出至今也推出四種芝心比薩變化版本。另全球獨賣的轟炸雞腿同樣很熱銷，來店消費的每五人中就有一人會點購，每年約可賣出120萬支。

然而，面對競爭激烈的速食連鎖市場，達美樂除導入創新營運模式，如與小7開設複合店，以及推廣「小朋友比薩體驗營」外，也預計每年都可再拓展至少10家門市，持續衝高營收。業者指出，一直都是以外送及外帶為主要的營業模式，目前網路訂單占比達五成，未來也不排除與外送業者合作。

另外，必勝客則觀察到台灣有一群死忠的榴槤控，因此今年首創推出夏季限定的「黃金榴槤」比薩，使用泰國金枕頭榴槤與加量25%莫札瑞拉起司，限時1個月，平均每日每店只限量3個，每個售價499元。而該產品才剛推出隨即引爆網友熱議，「想吃！」、「好想試試看！」