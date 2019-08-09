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泰式奶茶「紅橘色」原因曝光：與土壤無關　一串奇怪標示揭密...網驚長知識了

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▲▼蝶豆花、泰式奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲泰式奶茶的顏色是一大特色。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在到夜市、手搖飲店，經常可見泰式奶茶的蹤影，而最讓人印象深刻的，莫過於「橘中帶紅」的茶色。之前曾有一說，其外觀顏色與茶葉生長的土壤有關；不過，在食品與消費業界的資深專家韋恩就反駁此說法，除了從科學、植物生理分析外，他直接點出正宗手標紅茶上的標示，而一串讓人霧煞煞的代號，其實已經說明一切了。

在食品業、保養品業界擁有20年資歷的韋恩，經常在網上分享文章，針對食安問題或網路傳聞，提出批判與闢謠。上個月，他剛從曼谷回台，說到泰國知名美食，便不得不提橘紅色的「泰式奶茶」了。

請繼續往下閱讀...

許多人都好奇，泰式奶茶的顏色到底怎麼一回事？曾有台灣業者指出，「泰國茶區多雨，都是紅土地帶，紅土地帶之所以紅就是因為土壤裡含了氧化鐵，所以泰國茶葉沖泡後，這個氧化鐵讓茶色變成橘紅色。」對於這個答案，韋恩搖頭嘆，業者根本存心呼嚨，所以製造出這個「美麗的誤會」。

茶,喝茶（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲許多人喜歡喝茶。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

先撇開科學知識不提，台灣傳統飲料茶、包含紅茶的重要茶區是位在桃竹苗，而這些地方大部分也都是紅土地帶，他不禁反問，「難道桃園的桃映紅茶或是新竹等地的紅茶，泡起來會帶橘紅色？」再來講科學面，紅土確實是因大量下雨的淋溶作用下，讓土壤中其他的礦物質流失，只留下氧化鐵，簡單來說「氧化鐵」就是鐵鏽，它會留在紅土裡就是不溶於水，那又怎能溶進茶湯裡呢？

韋恩接著提到，「以植物生理的角度，氧化鐵也是植物不能吸收的，所以根本不會跑到茶葉裡，否則以後植物要施鐵肥時，直接撒鐵鏽就好了。而植物能吸收的是二價的亞鐵離子，氧化鐵的三價鐵不溶根本無法吸收。」

▲泰式奶茶。（圖／記者許力方攝、「韋恩的食農生活」授權引用）

▲上面就寫著「食用黃色5號」。（圖／臉書粉專「韋恩的食農生活」授權引用）

「講了半天理論，直接看一下標示就得了！」韋恩最後笑說，從當地最有名的正宗手標紅茶來看，不管紅罐或金罐，上面明明有標示含「FD&C No.6」，「怪怪...這是什麼東西？其實它又叫sunset yellow，在台灣法定名稱叫做食用黃色5號，它就是個黃色色素，所以不用再硬掰，標示已經告訴我們一切了。」

另外，韋恩也不忘強調，「我不是說色素不好，合法合理使用色素沒有什麼問題，巧妙地使用可以對食品加分。只是有就是有，沒有就是沒有，不需要用一些歪理來亂帶風向。」

●部落格「韋恩的食農生活」請點！

韋恩，從台灣大學農業化學系（改名為生化科技系）畢業，在農業下游的食品業、保養品業界累積20年經歷，現任國際知名保健品牌研發部主管，同時也擔任台灣保健營養食品公會法規委員會委員，以及中華有機與自然食品協會理事。

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關鍵字：泰式奶茶,標示,韋恩,茶葉,韋恩的食農生活

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