搭檔郭台銘號召柯粉？柯文哲：要擔任副手我就繼續當市長就好

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來動作不斷，日前先是大動作組黨，近來更有消息指出早在1日時，柯文哲就低調拜會鴻海創辦人郭台銘，雙方初步談妥對於2020大選的計畫。如今又傳出，郭台銘陣營擔憂，若柯文哲部擔任副手的話，難以吸取柯粉票，因此希望柯可以考慮搭檔。對此，柯文哲表示，「我要擔任副手，那我就繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩？」

至於市長是否會做好做滿？柯文哲說，剛剛也在想這問題，坦白講，2020這場選舉，「2個剛當選的市長是總統大選熱門人選，這不是正常國家該有的現象」；柯說，自己是現任台北市長，自己在工作、一天只有24小時，但如果選舉選個意念的、報個名也不是很用力去選，那很奇怪啊。

柯文哲說，一般來講，要選就是要選贏，「純粹選印象、選觀念、選理想的，這也不太對勁」，可是如果要真的很用力去打，拜託，一天只有24小時，哪有可能又當市長又當那個，這的確是個很困難的事。柯還說，這陣子跑一跑，即使像他身體很好，六日在外面跑一跑、禮拜一到五每天工作7點到晚上10點，還是滿辛苦的。

至於「郭柯合」是否確定？柯文哲說，一直覺得很奇怪，怎麼大家都寫得活靈活現，好像大家都躲在桌子底下偷聽一樣。柯直言，這些人真的很有寫政治科幻小說的天份，「看一個人走進去、走出來，裡面發生什麼事，都可以寫成這樣、我蠻佩服的，真厲害。」

最後，柯文哲又再被問到，是否會做好做滿？柯文哲不願多談，嘆了口氣表示，「唉，這個是這樣，盡量啦，人生心存善念、盡力而為。」



▲柯文哲視察「利奇馬」颱風防颱整備情形。（圖／記者葉南州攝）