網軍攻擊陳佩琪、號召退粉　柯文哲：1450總不能領錢不做事啊

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，8日在臉書上PO文緬懷父親，但沒想到卻慘遭網軍攻擊，讓陳氣得再發一篇文，直接點名「1450們」，嗆不要到人家父親節的PO文下反覆的PO這種言論，「 你們的言行，只會讓人離你們越來越遠」。對此，柯文哲說，「1450總不能領錢不做事啊」，所以有時候被網軍攻擊那也應該的，不然那些年輕人領錢不做事哪有這回事。

另外，柯文哲日前大動作組黨，傳出因此流失中間選民，讓未來有可能的「郭柯合」增添變數。對此，柯文哲不願多談，「沒有發生的事，我們也不知道啊，對不對？」；至於近來臉書粉絲下滑，似乎是對柯組黨有不同意見，柯表示，「其實每個動作，做一件事不見得每個人百分百贊成。」

「坦白講，組黨這件事情，正反意見都有」，柯文哲說，有人組黨就會因此失去無黨的特色，但是在現有憲政體制下，若要進立法院，要搶下不分區立委34席，還是要有政黨的組織什麼，「有時在現有基礎之上，再去思考怎麼做最佳調整，老實講，組黨見仁見智、正反意見都有，所以有人退掉，也是預期中的事。」

至於退粉絲團一事背後似乎是有心人士在號招？柯文哲說，「還是那句話，1450不可能領錢不做事啊、還是要做事，這也是沒有辦法的事。」

