利奇馬颱風襲台預防性關水門　新莊警加強交疏管制

▲利奇馬颱風來襲水門關閉，新莊警協助交通管制。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

利奇馬颱風」來勢洶洶步步進逼台灣，根據中央氣象局資料，今（9）日2時的中心位置在北緯 25.4 度，東經 124.5 度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里，其暴風圈已進入臺灣陸地，對臺灣本島各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨逐漸增強。

「利奇馬颱風」預估將帶來驚人雨勢，石門水庫隨時將進行調節性洩洪，屆時大漢溪水位將急速上升，新莊堤外道路首當其衝。

新北市政府宣布，昨（8）日晚上9時完成關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門（俗稱水門）及二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道。為順利移置作業，新莊警方昨派出16名員警前往轄區「利濟橫移門」及7號、9號、17號、19號、21號越堤道，管制車輛「只出不進」，並指揮疏導交通，與高灘處共同封閉各越堤道及橫移門。

新莊警方指出，為守護人民的財產安全，新莊警方也事先至堤外各停車場，緊急聯繫車主移置車輛，以防車輛「泡水」，讓民眾能安心做好防颱工作，同時也提醒民眾，颱風開放黃線及紅線停車期間，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。