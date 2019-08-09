利奇馬直撲！陸紅色預警備戰　浙江「277艘漁船回港」避風

▲利奇馬颱風來臨前，浙江大麥嶼港口277艘漁船全部回港避風。（圖／翻攝自中國氣象新聞網）

記者馬叔安／綜合報導

「利奇馬」颱風途經台灣後，直撲大陸沿海，預計將於10日在浙江登陸，大陸中央氣象台於9日10點發佈颱風紅色預警，並呼籲相關地區注意防範強降水可能引發的山洪、地質災害。浙江則在接到颱風警報後，大麥嶼港口有277艘漁船全部回港避風。

中國氣象局網站指出，預計利奇馬將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，逐漸向浙江沿海靠近，將於10日凌晨到上午在浙江象山到蒼南一帶沿海登陸，最大可能的登陸地點在浙江台州到樂清一帶。登陸後，利奇馬將轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

▲為防禦颱風利奇馬，浙江台州超市增設颱風防禦物資採購專區。（圖／翻攝自中國氣象新聞網）

《浙江日報》報導，該省防指8日上午召開利奇馬防禦工作視頻會議，並決定將全省防颱風應急響應提升至Ⅲ級，並於同一天，省農業農村廳啟動漁業Ⅲ級防颱應急響應。

▲利奇馬颱風路徑。（圖／中央氣象局）

《福建日報》報導，預計9日至11日，該省北部漁場海域最大陣風可達15級，中北部沿海地區最大陣風可達12級。中北部各大漁場將出現5.5米以上巨浪；廈門及以北沿海將出現2.5米以上大浪，省防指於8日14點啟動防颱風Ⅲ級應急響應。