運將PAPAGO　台南就業中心助爸爸職來運轉

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，於父親節當天辦理「職來運轉 運將PA PA GO」就業促進活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

工作的種類越來越多元，為鼓勵中高齡爸爸及求職朋友們在待業期間，重新職涯探索、認識各行各業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，於父親節8日當天辦理「職來運轉 運將PA PA GO」就業促進活動。

由就服人員帶領求職朋友，認識各類司機的工作需求條件，介紹各項促進就業資源，包含交通部「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，並邀請到「重安復康巴士」專員及客運業者介紹職業大、小客車司機現行工作狀況，以鼓勵有志者加入職業大、小客車司機行業。

因正值父親節，也藉此活動為天下的爸爸加油打氣，感謝他們對社會及家庭的貢獻，台南就業中心精心準備明目、提神補氣養生茶，與喜憨兒庇護工場手工愛心餅乾，共同為求職朋友補充元氣，辦理有獎徵答添增樂趣，增加對此職業的瞭解，參與現場活動的朋友們踴躍舉手紛紛提問，主持人都快招架不住，場面十分熱絡。

「重安復康巴士」專員林芳如，除了介紹擔任復康巴士的司機的工作內容及未來職涯發展外，她提及：「從事這個工作近6年的時間，其實這個工作非常辛苦，因為我們接觸到大部分為失能長者、殘疾與行動不便者，要提供貼心接送照護服務，要帶長者復健。常接到長者的哭訴電話，立即要接送服務等，這個工作的必備條件，除具備職業駕駛執照外，更要有耐心陪長者說話」。

活動現場也請來「重安復康巴士」專車及運將大哥，先教導民眾如何操作復康巴士、如何使用升降機、如何協助長者上下車、如何固定輪椅，及介紹各大醫院接送出入口，並由現場朋友將剛所學親身體驗實做一次，增加他們對復康巴士專車及司機一職有更深的認識。

參加活動的朋友，大部分對司機一職有濃厚的興趣，有人已在去年接受大貨車訓練及考照，但部分都沒有職業駕照，聽到交通部公路總局的「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，大家豎起耳朵認真聽著，切關個人訓練、就業補助議題，還紛紛確認各項補助方式。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，自己的父親也是從事貨運業，靠著這份工作，照顧全家人，所以對司機這個職位非常有感受，司機工作其實佷辛苦，但卻照顧著無數的家庭，對社會意義非常重大，感恩所有父親，也祝福他們父親快樂。

另，有關「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案補助計畫」，是交通部公路總局為紓緩公路及市區汽車客運業駕駛員缺工情形，鼓勵民眾投入營業大客車駕駛員工作而訂，也希望在場對司機一職有興趣的朋友，儘速規劃職涯方向，可以善加運用政府就業資源，讓自己即早回歸職場。