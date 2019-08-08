爸媽多年迷信！要孫子「6歲前泡藥酒」強身　人夫飆三字經：差點噎死小孩

▲小孩都是爸媽的掌中寶。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名人父日前發文抱怨，爸媽的各種行徑讓他很崩潰。他透露，小孩2歲的時候，爸爸會把花生咬碎餵食、還偷給籽很大的酸梅。而且2老信教多年，聽信師父的話，會要孫子在6歲前泡藥酒強健體魄。上個月小孩肺炎住院，原PO爸卻說「看起來沒事，趕快帶他回家！」原PO最後只能飆髒話「為什麼我會有這種父母？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他5年多前結婚，現在小孩5歲了，「而我的老爸老媽，跟了邪教多年！神棍一直要求我兒子在6歲前泡那邪教神棍的藥酒，可以體魄強健」，對方還說泡完藥酒後，別人的小孩會感冒，他兒子永遠沒事。

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▲爸媽希望孫子泡藥酒，原PO馬上反對。（示意圖／CFP視覺中國）

原PO回想兒子還沒2歲的時候，爸爸直接把咬碎的花生拿給小孩吃，他看到當場抓狂，怒回「沒關係啊！你再這樣餵，你們以後老了沒辦法吃飯，我都咬爛了再給你們吃」，才讓爸媽閉嘴。

偷餵的行為讓原PO很頭痛，因為爸爸曾趁他跟老婆不注意的時候，偷給小孩吃籽很大的那種酸梅，讓他氣飆三字經「就他X的還不會吃，是要噎死我兒子嗎？」 原PO爸則回「你看你兒子很愛吃，給他吃會怎樣？」他忍不住抱怨「對啊是沒怎樣啊！等我兒子出事再愧疚是來得及嗎？（當時也還沒2歲）這5、6年裡我已經跟我家人吵了不知道幾次！」

人夫表示，跟爸爸翻臉之類的他都吵過了，結果還是一樣，「為什麼他X的不會顧小孩、就好好跟他玩不行嗎？還常常靠北我和我老婆不會顧小孩」、「什麼神棍怎樣又怎樣，太多想抱怨的事了。」

▲網友認為，長輩不會想害孫子，但「無知」可能會。（示意圖／Pixabay）

他透露，上個月兒子住院，爸媽來醫院看小孩，爸爸在離開時卻開口「看起來沒事，就趕快帶他回家」、「什麼症狀都沒有，只有發燒而已」，但在檢查之後確定是肺炎，讓原PO氣炸「帶回家顧，等到時候病情爆發，死的不是我，是我兒子耶！」

看到貼文後，許多網友也傻眼，「給未滿2歲小孩吃酸梅我真的會暴走」、「爸媽不會害自己孫子的，但是他們的無知會」、「你應該覺得自己能夠平安長大簡直是奇蹟吧」、「很多老人都只會說『以前我們小時候也是這樣，長大也沒事啊！』最討厭聽到這句」、「辛苦你了，還好有你這個爸爸顧著擋著，不然你老婆應該壓力更大。」

不少人看到泡藥酒橋段，馬上聯想到國產遊戲內容，「還願真人版喔？泡藥酒也太扯」、「泡藥酒那是美心嗎」、「泡藥酒到底是什麼鬼？以為是在演還願嗎」、「神棍是不是姓何」、「還願的故事，在台灣真的還是一直上演」、「昨天才在看還願彩蛋跟解析的說。」

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