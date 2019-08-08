回收嬤爬斜坡！暖男推一把　10年後長輩送「一句話+60萬」…公主女友氣炸

▲女友認為，男友應該要接受乾阿嬤給的60萬元！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友討拍，今年打算跟男友步入禮堂，乾阿嬤得知後，霸氣拿出60萬元要給小倆口當結婚基金，然而男友認為打拚靠自己，「不靠別人」，因此婉拒長輩好意，怎料男友懂事的舉止，卻令原PO相當不滿，「唉…心裡覺得很不會想！」

其實男友與乾阿嬤的相認過程中，彷彿是老天爺注定，原PO在臉書《靠北女友》透露，男友讀小學時，每天下課回家會在路上看到一名做資源回收的阿嬤，恰好該路段是斜坡，就怕長輩腰骨會受傷，他總會在背後推一把，直到讀大學仍依然如此。

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由於阿嬤的孩子在外地工作，長時間孤單一人，認為男友乖巧又貼心，高二那年，在父母的同意之下，就成為阿嬤的乾孫。如今得知男友要結婚，阿嬤想出一份心力贊助60萬金錢，更說出內心話，自己算富裕也衣食無缺，「只是無聊靠回收打發時間！」

不過，男友堅持不接受金源，「不靠別人」，而原PO不選擇體諒，甚至大肆抱怨，「大學畢業3年才存50萬是能幹嘛？如果硬要靠自己去貸款來結婚，以後不就要我一起背貸款？還要買車買房，難道以後還要住套房、騎機車嗎？20幾歲還不會想，無限白眼！」

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▲網友狂轟原PO的自私想法！（圖／翻攝臉書靠北女友）

文章一貼出後，討拍不成反被網友群起狂轟，「真的很不會想，怎麼會想娶妳這種呢」、「他的人品比跟你的感情還要有價值，放生吧，還有真正的有錢人也看不上你」、「阿嬤的錢不該用來娶妳，太浪費了」、「大學存50萬已經很強了，你七月做點功德，放過自己也放過那個男生，功德無量」、「拜託給我聯絡資訊，肥水不落外人田」、「錢眼開的女人…你眼裡只有錢嗎？」、「畢業3年才存50萬！那妳自己存多少？」

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