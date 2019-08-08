　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭6.0地震「全台逾2000戶停電」！北市2人受困電梯、1戶瓦斯外洩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北市農安街婦人受困電梯。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市農安街婦人受困電梯。（圖／記者趙永博攝）

▲台北市農安街婦人受困電梯。（圖／記者趙永博攝）

記者錢玉紘／綜合報導

8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度22公里，宜蘭縣震度6級。根據回報，目前宜蘭縣壯圍鄉縣民大道一段535巷停電戶數約770，北市消防局回報，截至05:50，接獲電梯受困2件、瓦斯漏氣1件。

請繼續往下閱讀...

台北市消防局5點34分獲報，中山區農安街一處電梯華廈中，一名婦人受困電梯內，目前已經成功救出，婦人平安返家。臺北市萬華區(萬大路、莒光路、興寧街等一帶)687戶，新北市林口642戶停電。

另外，台北市復興南路一段也有一處電梯受困案件，監視器畫面顯示，電梯卡在一樓和地下室之間，一名穿襯衫的男子受困，經過消防人員的協助後，他從裡面打開電梯門，順利脫困。

▲▼台北市復興南路一段，民眾受困電梯。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼台北市復興南路一段，民眾受困電梯。（圖／記者趙永博翻攝）

▲台北市復興南路一段，民眾受困電梯。（圖／記者趙永博翻攝）

5點49分，臺中消防局回報，臺中市南區高苑路及南平路口地面隆起大小約3平方公尺，造成瓦斯漏氣，目前相關單位處理中。國搜中心下令空勤總隊直升機花蓮機場起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘。

新北消防局更新最新資訊顯示，共接獲3件案件，皆已排除，其中一件為林口區的電梯受困，電梯自行打開，民眾自行離開。還有2件電線桿火警，分別發生在八里龍米路一段，鐵皮外電線短路，到達時無異狀，另一件在泰山區大科路，現場未發現異狀。

其它區域最大震度為，宜蘭縣6級、花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、桃園市、台中市4級，南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市、彰化縣、雲林縣3級，嘉義縣、嘉義市、台南市2級，台東縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣1級。

ET快訊
清晨地震大搖...南港軟體園區外「瓦斯漏氣」！封路灑水戒備中
6.0地震！男星家「上千本書砸落」…網驚：根本電影場面
快訊／利奇馬陸警08:30發布！不排除轉強颱「最新路徑曝光」
快訊／07：02地牛又翻身！宜蘭規模4.6地震　北部震度3級
快訊／07：02又地牛翻身！　台北有感
宜蘭6.0地震全台有感晃炸！氣象局曝原因：1周內可能有更大地

關鍵字：宜蘭地震

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清晨地震大搖...南港軟體園區外「瓦斯漏氣」！封路灑水戒備中

影／台北震度4級...西門町KTV大樓「磁磚狂掉」！外籍遊客險被砸嚇歪

快訊／利奇馬陸警08:30發布！氣象局不排除轉強颱　「最新路徑曝光」

利奇馬「還會變胖」估今轉強颱…首波陸警區域出爐　一張圖看各地風雨時間

宜蘭6.0強震還算小！破碎帶＋隱沒帶疊出高潛勢區　1920年震過規模8.0

宜蘭6.0地震後...蘇澳再有4.6地震　氣象局說原因：是獨立地震

快訊／地牛又翻身！宜蘭規模4.6地震　北部震度3級

快訊／07：02又地牛翻身！　台北有感

影／宜蘭6.0地震　蘇花公路南澳至蘇澳間有落石、單線雙向通行管制

中颱利奇馬緊逼北台灣！　8日交通、航班異動懶人包一次看

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

清晨地震大搖...南港軟體園區外「瓦斯漏氣」！封路灑水戒備中

影／台北震度4級...西門町KTV大樓「磁磚狂掉」！外籍遊客險被砸嚇歪

快訊／利奇馬陸警08:30發布！氣象局不排除轉強颱　「最新路徑曝光」

利奇馬「還會變胖」估今轉強颱…首波陸警區域出爐　一張圖看各地風雨時間

宜蘭6.0強震還算小！破碎帶＋隱沒帶疊出高潛勢區　1920年震過規模8.0

宜蘭6.0地震後...蘇澳再有4.6地震　氣象局說原因：是獨立地震

快訊／地牛又翻身！宜蘭規模4.6地震　北部震度3級

快訊／07：02又地牛翻身！　台北有感

影／宜蘭6.0地震　蘇花公路南澳至蘇澳間有落石、單線雙向通行管制

中颱利奇馬緊逼北台灣！　8日交通、航班異動懶人包一次看

《101》李鎭赫有心臟病！　動刀救命⋯粉絲心疼：舞台都很賣力

奪命兇手腹膜炎　發生5症狀要小心！

影／食品龍頭超會賺！統一上半年獲利首度突破百億大關 毛利率34.91%史上新高

清晨地震大搖...南港軟體園區外「瓦斯漏氣」！封路灑水戒備中

演唱會剩2天「韓男團成員胸骨骨裂」　醫生診斷出爐確定缺席…粉絲心疼

Dappei／性感熱褲收起來！今夏試試這3款時尚短褲　顯瘦還能修飾大腿線條

快訊／北市南港園區街瓦斯外洩　封街噴灑水霧警戒中

面海靠山、隱密白沙灘！普吉島洲際度假酒店9月夢幻開幕

快訊／無重大災情！強震遇颱風　蘇貞昌：務必加強緊戒 防災做到最好

影／台北震度4級...西門町KTV大樓「磁磚狂掉」！外籍遊客險被砸嚇歪

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

生活熱門新聞

快訊／國家警報！05：28地牛..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐..

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以..

6.0地震全台搖20秒　網：7..

宜蘭6.0地震！氣象局曝地震原..

快訊／07：02又地牛翻身！　..

利奇馬陸警08:30發布！最新..

利奇馬大雨先來！水彈甩北台5縣..

6.0大地震！北捷：6點準時發..

利奇馬陸警時間點曝！豪雨狂炸2..

8月超強運五大星座　水逆結束發..

即／台北01:00有感地震！強..

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

更多熱門

相關新聞

宜蘭地震　蘇花公路南澳至蘇澳有落石

8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度22公里，宜蘭縣最大震度6級。公路總局表示，第四區養護工程處正全面巡查轄管省道中，台9線115.8k，即蘇花公路蘇澳至南澳間有零星落石，已在處理中。經初步巡查台1線、台2線、台4線、台7線及台8線之道路、橋梁皆正常。

宜蘭6.0地震！氣象局曝地震原因

宜蘭地震　北市長安東路大樓磁磚剝落

宜蘭外海規模6地震！台鐵宜蘭至南澳停駛

宜蘭地震大陸有感！福建、廈門狂搖

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／國家警報！05：28地牛翻身　初判北部震度4級以上

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐500

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以北

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

6.0地震全台搖20秒　網：7樓搖到有聲音

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

她控遭撿屍　2男結伴畫面讓檢警也笑了

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

宜蘭6.0地震！氣象局曝地震原因

少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲妹看著他溺死在浴缸

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面