宜蘭6.0地震「全台逾2000戶停電」！北市2人受困電梯、1戶瓦斯外洩

▲台北市農安街婦人受困電梯。（圖／記者趙永博攝）

記者錢玉紘／綜合報導

8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度22公里，宜蘭縣震度6級。根據回報，目前宜蘭縣壯圍鄉縣民大道一段535巷停電戶數約770，北市消防局回報，截至05:50，接獲電梯受困2件、瓦斯漏氣1件。

請繼續往下閱讀...

台北市消防局5點34分獲報，中山區農安街一處電梯華廈中，一名婦人受困電梯內，目前已經成功救出，婦人平安返家。臺北市萬華區(萬大路、莒光路、興寧街等一帶)687戶，新北市林口642戶停電。

另外，台北市復興南路一段也有一處電梯受困案件，監視器畫面顯示，電梯卡在一樓和地下室之間，一名穿襯衫的男子受困，經過消防人員的協助後，他從裡面打開電梯門，順利脫困。

▲台北市復興南路一段，民眾受困電梯。（圖／記者趙永博翻攝）

5點49分，臺中消防局回報，臺中市南區高苑路及南平路口地面隆起大小約3平方公尺，造成瓦斯漏氣，目前相關單位處理中。國搜中心下令空勤總隊直升機花蓮機場起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘。

新北消防局更新最新資訊顯示，共接獲3件案件，皆已排除，其中一件為林口區的電梯受困，電梯自行打開，民眾自行離開。還有2件電線桿火警，分別發生在八里龍米路一段，鐵皮外電線短路，到達時無異狀，另一件在泰山區大科路，現場未發現異狀。

其它區域最大震度為，宜蘭縣6級、花蓮縣、新北市、台北市、新竹縣、桃園市、台中市4級，南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市、彰化縣、雲林縣3級，嘉義縣、嘉義市、台南市2級，台東縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣1級。