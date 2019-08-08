宜蘭6.0地震「交通異動」懶人包　台鐵宜蘭至南澳停駛、高鐵8點前列車延誤

▲8日清晨5時28分，宜蘭外海發生芮氏規模6.0的有感地震。（圖／記者趙永博攝）

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！8月8日05:27宜蘭外海發生芮氏規模6.0地震，一早導致各大眾交通有延誤情況，其中，台鐵宜蘭至南澳間按地震5級強辦理停駛；高鐵受巡檢速限影響，預計上午8時以前，各列車抵達時間可能略有延誤；桃園機場捷運首班車（05：57）營運發車時間延誤。

台鐵

台鐵通報，宜蘭=南澳間按地震5級強辦理停駛，南澳=鳳林按地震4級辦理，七堵=香山間按地震4級辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵

受今天清晨5:28地震影響，苗栗以北路段地震偵測器測得40Gals以上地表加速度。依照相關安全規範必須自限速70公里開始，逐步提速進行巡檢，以確保安全。

台灣高鐵自今(8)日上午6:00開始準時發車營運，惟受巡檢速限影響，預計上午8時以前，各列車抵達時間可能略有延誤，敬請旅客注意。

機場捷運

桃捷公司公告：因今(8)日上午5點28分發生規模4以上地震，依照安全SOP，目前全線進行列車手動監視車巡作業，確保行車安全，將影響首班車（05：57）營運發車時間。

公路

（07:51更新）因應0808宜蘭武塔6級大地震,本局暨相關工程處即成立應變小組因應，經巡查各路線零星落石災情事件皆已排除，道路、橋梁及隧道正常通行：台9線115.8k因地震落石單線雙向通行，已於今(8)日7時25分清除完成。

因應0808宜蘭大地震，公路總局暨相關工程處即成立應變小組因應，經初步巡查台1線、台2線、台4線、台7線及台8線之道路、橋梁皆正常：

1.台9線115.8k有零星落石，工務段清除中。

2.經CCTV台7線、台8線、台9線蘇澳至武塔沿線初步均無異常。