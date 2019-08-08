清晨地震大搖...南港軟體園區外「瓦斯漏氣」！封路灑水戒備中

記者錢玉紘、趙永博／綜合報導

8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，台北市最大震度4級。台北市南港軟體園區附近、園區街6號大樓停車場出口發生瓦斯漏氣情形，附近的早餐店店家表示，清晨的地震結束3、40分鐘後，大約6點25時，才開始聞到瓦斯的味道，社區的警衛就立即打電話通報。

據了解，清晨時因瓦斯公司還沒上班，無人員可處理，不過目前欣湖天然氣公司人員已經到場協助，消防人員則是拉起封鎖線，在附近封路灑水戒備中。

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▲南港園區街瓦斯外洩。（圖／記者趙永博攝）