全台有感晃炸！氣象局曝宜蘭6.0地震原因　「不排除1周內有更大地震」

記者賴文萱／台北報導
清晨地牛翻身！宜蘭外海在8日5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度22公里，全台幾乎有感。氣象局說明，這起地震主要是南宜蘭構造引起地震，過去這個位置就是經常發生規模超過6以上地震的區域，不排除後續還會有更大地震。
▲地震報告。（圖／氣象局）
氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位置是歷史上規模超過6發生的頻繁地區，主要就是南宜蘭構造的地震。在前幾年有一段時間，這個地區地震發生非常稀少，今年以來才慢慢有些地震發生，這次地震發生算是在預期內，雖然有沒有災損還不清楚，但這是一個好現象。
不過，由於規模6.0地震，對這個地區來說是非常多的，1920年曾經發生過規模8.0地震，今天的規模在這個地區也還算小，氣象局不排除1周內可能還會有更大地震。但如果今天這起是主震，後面的餘震數量不會太多，持續時間也不會太長，氣象局將持續觀察。
▲地震中心主任陳國昌說明父親節清晨地震。（圖／記者范綱儀攝）
▼國家級警報。（圖／ETtoday新聞雲）
▼05：28地震等震度圖。（圖／氣象局）
【各地震度級】
●宜蘭縣地區最大震度6級
6級：武塔
5級：南澳、蘇澳、冬山、宜蘭市、牛鬥
4級：澳花、內城、龜山島、頭城
●花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣、西寶
3級：花蓮市、鹽寮、銅門、水璉
2級：秀林、西林、磯崎
1級：紅葉、玉里
●新北市地區最大震度4級
4級：雙溪、新店、五分山、新北市、五股
3級：三貂角、石門
● 臺北市地區最大震度4級
4級：臺北市、信義區
3級：木柵
● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西、竹東、竹北市
3級：五峰、峨眉
● 桃園市地區最大震度4級
4級：桃園市、中壢
3級：新屋
● 臺中市地區最大震度4級
4級：烏石坑
3級：梨山、德基、臺中市、大甲
2級：霧峰
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大、埔里、國姓、日月潭、竹山、南投市、名間、玉山
1級：魚池
● 基隆市地區最大震度3級
3級：基隆市
2級：彭佳嶼
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：南庄、竹南、苗栗市、鯉魚潭、三義
● 新竹市地區最大震度3級
3級：新竹市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市
2級：大城
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市、土庫
2級：草嶺、古坑、四湖、水林
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、義竹
1級：大埔
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：佳里
1級：楠西、新化、七股、永康、臺南市、東山
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、海端、池上、利稻、鹿野、臺東市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：甲仙、桃源、旗山
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：九如、屏東市
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市