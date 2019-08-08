全台有感晃炸！氣象局曝宜蘭6.0地震原因　「不排除1周內有更大地震」

記者賴文萱／台北報導

清晨地牛翻身！宜蘭外海在8日5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度22公里，全台幾乎有感。氣象局說明，這起地震主要是南宜蘭構造引起地震，過去這個位置就是經常發生規模超過6以上地震的區域，不排除後續還會有更大地震。

▲地震報告。（圖／氣象局）

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氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位置是歷史上規模超過6發生的頻繁地區，主要就是南宜蘭構造的地震。在前幾年有一段時間，這個地區地震發生非常稀少，今年以來才慢慢有些地震發生，這次地震發生算是在預期內，雖然有沒有災損還不清楚，但這是一個好現象。

不過，由於規模6.0地震，對這個地區來說是非常多的，1920年曾經發生過規模8.0地震，今天的規模在這個地區也還算小，氣象局不排除1周內可能還會有更大地震。但如果今天這起是主震，後面的餘震數量不會太多，持續時間也不會太長，氣象局將持續觀察。

▲地震中心主任陳國昌說明父親節清晨地震。（圖／記者范綱儀攝）

▼國家級警報。（圖／ETtoday新聞雲）

▼05：28地震等震度圖。（圖／氣象局）

【各地震度級】

●宜蘭縣地區最大震度6級

6級：武塔

5級：南澳、蘇澳、冬山、宜蘭市、牛鬥

4級：澳花、內城、龜山島、頭城

●花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平、太魯閣、西寶

3級：花蓮市、鹽寮、銅門、水璉

2級：秀林、西林、磯崎

1級：紅葉、玉里

●新北市地區最大震度4級

4級：雙溪、新店、五分山、新北市、五股

3級：三貂角、石門

● 臺北市地區最大震度4級

4級：臺北市、信義區

3級：木柵

● 新竹縣地區最大震度4級

4級：關西、竹東、竹北市

3級：五峰、峨眉

● 桃園市地區最大震度4級

4級：桃園市、中壢

3級：新屋

● 臺中市地區最大震度4級

4級：烏石坑

3級：梨山、德基、臺中市、大甲

2級：霧峰

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山

2級：奧萬大、埔里、國姓、日月潭、竹山、南投市、名間、玉山

1級：魚池

● 基隆市地區最大震度3級

3級：基隆市

2級：彭佳嶼

● 苗栗縣地區最大震度3級

3級：南庄、竹南、苗栗市、鯉魚潭、三義

● 新竹市地區最大震度3級

3級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：彰化市

2級：大城

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：斗六市、土庫

2級：草嶺、古坑、四湖、水林

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：阿里山、番路、民雄、義竹

1級：大埔

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：佳里

1級：楠西、新化、七股、永康、臺南市、東山

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、海端、池上、利稻、鹿野、臺東市

● 高雄市地區最大震度1級

1級：甲仙、桃源、旗山

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：九如、屏東市

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市