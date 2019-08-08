影／台北震度4級...西門町KTV大樓「磁磚狂掉」！外籍遊客險被砸嚇歪

記者錢玉紘／綜合報導

8日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度22公里，台北市最大震度4級。台北市西門町星聚點大樓在地震之後，發生磁磚掉落現象，一群外籍旅客夜唱完坐在門口休息，差點就被磁磚砸到，幸好及時離開，目前未有人員受傷消息傳出。

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另外，台北市長安東路松江路口一處大樓外，發生磁磚剝落現象，內部電線疑似外露，幸好大樓一樓的咖啡廳和自助餐店都尚未營業，未有人員受傷消息傳出，消防人員已經到場處理，民眾行經這些路段時也要特別留意。