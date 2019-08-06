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利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」

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記者許力方／綜合報導

中央氣象局預警，第9號颱風「利奇馬」（Lekima）8、9日（周四、五）最接近台灣，為風雨影響最明顯時候。依規，颱風暴風半徑於4小時內可能經過、平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時雨量破350毫米，就有可能停班停課，前氣象局預報中心主任吳德榮分析，若依氣象局路徑預測來看，放颱風假的機率很高，但颱風路徑仍不穩定，變數很大，現在談還太早了。

吳德榮6日晚間在《三立準氣象》指出，「西北颱」是指颱風路徑「颱風中心」穿過彭佳嶼與台灣本島之間，通常會帶來大量降雨，由於其西北風對北台灣來講，不但是強風豪雨，且降雨從淡水河可能流不出去，吹西北風堵住河水，常常為北台灣帶來嚴重淹水，因此得名。目前依據氣象局路徑預測，中間的線接近西北颱，但偏南登陸或偏北遠離台灣都有可能，「最好是偏北，影響程度小很多，若是西北颱或是登陸台灣，威脅都會非常大。」

▲▼利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、NAVY）

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▲利奇馬龜步逼近台灣。（圖／翻攝NOAA）

▲▼利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、NAVY）

▲▼利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、NAVY）

▲利奇馬成「登陸颱」？吳德榮：別急！三颱牽制恐走3條路。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、NAVY）

▲利奇馬路徑變數大，預計將帶來豪大雨。（圖／中央氣象局）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）系級預報顯示，利奇馬颱風路徑依舊呈現南北方向天女散花。吳德榮分析，系級預報和氣象局潛勢預報圖一樣，是接近西北颱預測，偏南、偏北路線都有，會這麼複雜，和6日下午在關島附近生成的第10號輕度颱風「柯羅莎」（Krosa）有關，柯羅莎讓利奇馬導引氣流變弱，颱風走起來就不穩定，未來到7日都須密切觀察其走向。

吳德榮指出，三颱共舞7日可能只剩2個，預計利奇馬颱風外圍東北風將為北台灣，包括北部、東北部帶來明顯降雨，中南部則仍有午後對流，8日颱風靠近，各地風雨增強，9日為影響最劇烈時間，北台灣強風豪雨，中南部主要在山區有相當大雨勢，台東地區可能有焚風。10日（周六）颱風中心雖然遠離，背風面北部、東半部天氣好轉，但迎風面中南部山區或平地雨持續下到11日（周日）。

吳德榮預報，7日受颱風外圍水氣影響，北東地區位於迎風面，雨勢較明顯，中南部仍有午後雷陣雨。未來利奇馬是「登陸颱風」、「西北颱」或偏北減輕威脅的路徑都是觀察重點。若依現在氣象局預測路徑，有機會放颱風假，機率滿大的，但因颱風目前處於不穩定狀態，三颱之間的導引氣流會怎麼牽制推拉，路徑變數很大，都還不清楚，若利奇馬再往右偏一點，放颱風假的機率就很低了。

吳德榮提醒，因目前颱風路徑影響因素多，先別太急，即使發布陸上颱風警報，仍要等風速、行進方向更確定了才能定奪，現在談放不放颱風假，言之過早。

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關鍵字：利奇馬颱風,氣象,氣象雲,中央氣象局,豪雨,大雨,吳德榮,颱風假,停班停課

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