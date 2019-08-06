利奇馬加速變壯了！將「增強中颱」不排除登陸　風雨先轟北部、宜花

▲利奇馬持續增強、加快，最快7日凌晨升級為中度颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

利奇馬長大中！中央氣象局預報員劉沛滕表示，第9號颱風「利奇馬」（Lekima）最快凌晨到早上可能增強為中颱，過去幾小時路徑沒有變動，但有加快的趨勢，仍不能排除登陸的機會，海上颱風警報約在7日中午前後發布，預計8日（周四）越晚北東地區風雨越大，9日（周五）暴風圈最接近台灣，西半部也可能有較大雨勢。

劉沛滕向《ETtoday新聞雲》指出，利奇馬過去移動路徑主要方向、角度都沒有變動，有加快、增強趨勢，目前已經達到輕颱上限，預計7日凌晨到早上強度升級為中度颱風，但動向仍有變數。發布海上警報時間約落在7日中午前後，上午11時30分或下午2時30分。

請繼續往下閱讀...

▲利奇馬步步進逼，加速變壯不排除登陸台灣。（圖／中央氣象局）



▲利奇馬7級暴風圈半徑達180公里。（圖／翻攝RAMMB）



利奇馬8日到9日影響台灣最明顯，最主要風雨熱區落在北部、東北部地區。劉沛滕指出，8日入夜後，北部宜花地區開始出現風雨，9日暴風圈最接近台灣，路徑若稍微偏南登陸，西半部也可能有較大雨勢，全台都要注意。10日（周六）颱風慢慢遠離，速度還難以估計，但中南部仍有大雨。

氣象局觀測，6日晚間8時利奇馬加快以時速12公里速度，向西北方向，持續朝台灣東北方近海接近，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺，7級暴風半徑180公里，10級暴風半徑50公里，強度有增強為中度颱風趨勢，預計8至10日會是影響最明顯時候。

▼颱風外圍雲系影響，北部、宜花地區越晚雨越大。（圖／NCDR）

