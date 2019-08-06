一張圖看利奇馬登陸關鍵！　氣象專家曝：重點在「高壓駛流」

▲太平洋高壓正在向西延伸，它的駛流邊緣（紅圈處）相當明顯，也在向西調整，其接觸利奇馬颱風的角度、時間點以及引導的強度，可能會決定颱風是否直接登陸。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

輕颱利奇馬持續朝台灣逼近，強度也將持續增強，天氣職人吳聖宇分析，預估周三有機會增強為中度颱風等級，並且保持到接近台灣附近。他也用流場分析圖分析，利奇馬登陸關鍵，就在於高壓駛流接觸颱風的角度、時間點以及引導的強度，但仍要等到明天才會比較明確。

吳聖宇在粉絲專頁說明利奇馬颱風的動態，他說，從大致畫出來的流場分析可以看到，利奇馬目前仍是在季風低壓槽中，東邊有TD-11W（現已增強為第10號颱風柯羅莎），西邊有擾動96W，過去一段時間依然移動緩慢，持續有打轉的現象，預估這種移動緩慢的情況將持續到今晚。

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▲第10號颱風柯羅莎下午2點生成，太平洋海面上目前三颱共舞。（圖／中央氣象局）

隨著范斯高颱風侵襲九州逐漸北上，太平洋高壓正在向西延伸，它的駛流邊緣（紅圈處）相當明顯，也在向西調整，預期7日就會跟利奇馬颱風接觸，因此明天開始利奇馬的速度將會明顯增快，並且持續往西北方向走，可能會有忽西忽北的擺動式移動路徑出現，不過大方向則應該是會趨向台灣東北部近海。

吳聖宇說，高壓駛流接觸颱風的角度以及時間點，還有引導的強度可能會決定這個颱風是否直接登陸東北部陸地還是從東北部近海掠過，因此到底會怎麼通過台灣附近可能要等到明天才會比較明確。

▲吳聖宇分析，柯羅莎直接干擾利奇馬移動的機會不大。（圖／中央氣象局）

另外，有人會好奇第10號颱風柯羅莎對於利奇馬會不會有影響？吳聖宇則分析，目前來看該系統本身直接干擾利奇馬颱風移動的機會不大，但是如果它發展的夠大的話，可能會讓兩個颱風（低氣壓）之間的相對高壓脊發展不起來，這樣就要擔心太平洋高壓西伸幅度會遠大於插入兩颱風之間的幅度。

他說，一旦太平洋高壓明顯西伸，甚至跟大陸上的相對高壓區連結起來，就有可能會加重利奇馬對台灣陸地的威脅性，不過這還要觀察實際的變化而定，僅供參考。

至於南海的96W，吳聖宇說，最後應該會變成利奇馬的西南尾一部分，除非在未來兩天有很顯著的發展，不然對利奇馬的動態可能影響比較小，主要的決定應該都還是要看太平洋高壓駛流的態度而定，值得繼續觀察。