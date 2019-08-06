利奇馬颱風逼近　一河川局宜蘭各抽水設施妥善率100%

▲▼利奇馬颱風威脅，一河川局檢視宜蘭各抽水設施妥善率100%。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應利奇馬颱風威脅，一河川局超前應變，針對宜蘭縣內相關熱點整備及防汛物資預布情形進行檢點，目前各抽水設施妥善率100%，可適時進行預防性抽水。

一河川局表示，宜蘭縣內水防汛熱點(（得子口溪、美福及冬山河易淹水地區），宜蘭縣政府已完成預布規劃0.3CMS大型移動式抽水機35部，定期維護測試，功能均正常，隨時待命，可於1小時內就定位抽水，且這些區域內計有抽水站15座（總抽水量為104.6CMS），均完成暖機及每周保養測試，妥善率100%，適時進行預防性抽水。

另五結防潮副閘門改建目前已完成擴建段，通洪能力為原有閘門功能的1.2倍，現地3台0.3CMS移動式抽水機已整備完成，適時結合五結抽水站進行抽排。

有關宜蘭橋改建目前進行臨時便橋施工中，已適時通知宜蘭縣政府依核定防汛應變計畫進行防汛應變及封橋。

至於宜蘭縣內茅仔寮及二結抽水站二處破堤施工，均已完成臨時堤防圍堰封堵，無防汛缺口之虞。

此外，一河川局亦針對此次風災可能造成的影響，於羅東溪與出水溪匯流瓶頸段，進行預防性的河道整理作業，藉由擴大通洪斷面以降低致災之可能。

一河川局呼籲民眾，勿輕忽颱風可能造成影響，隨時關注水利署防災資訊網或下載行動水情APP留意風雨情形，提早清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做撤離準備以減少損失，多份準備，多份保障。