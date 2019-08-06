父親節泡湯...一張圖看懂利奇馬「風雨時程」　最快周三11:30發海警

▲利奇馬颱風逼近台灣，氣象局最快周三上午11點30分發布海警。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

輕颱利奇馬持續增強並逼近台灣，氣象局預估深夜至周三清晨就將轉為中颱，且加速前進。以目前資料顯示，周五是颱風影響最明顯的時段，氣象局預估最快周三上午11點30分發布海警，但陸警最可能發布的時間點則落在周四凌晨至清晨間。

氣象預報員張承傳表示，根據目前資料顯示，利奇馬預估從東北部近海通過，但由於颱風中心距離陸地不遠，只要稍微偏西一點就有機會登陸，因此氣象局不排除有登陸可能。

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▲利奇馬颱風風雨時程出爐，周五影響台灣最劇烈，西半部、東北部可能有豪雨以上等級降雨。（圖／中央氣象局）

周三（7日）受到外圍雲系影響，北部、東半部地區會斷續出現短暫陣雨，其他地區則要留意午後陣雨。周四（8日）颱風接近台灣東部海面，預估北部、東北部風雨越晚越明顯，有時候會出現較大雨勢。

周五（9日）則是颱風影響最劇烈時段，包含西半部、東北部地區都要慎防強風豪雨，雨勢預估會有豪雨以上等級，花東地區則要留意焚風發生。

▲利奇馬颱風周六遠離，但中南部地區仍要慎防豪大雨。（圖／中央氣象局）

周六（10日）颱風雖漸離開，但中南部仍須防範豪大雨。氣象局提醒，民眾需提前做好防颱準備，有備而無患，以減少災害損失。