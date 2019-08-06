利奇馬龜步「豪大雨彈」灌3天　颱風逼台路程出爐！氣象局：2地區強風豪雨

▲利奇馬龜步逼台！接近台灣時恐增強為中度颱風等級。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

太平洋三颱共舞，中央氣象局表示，位於琉球南方的第9號輕度颱風「利奇馬」（Lekima）持續以龜速向西北西、朝台灣東北方近海前進，利奇馬是對近海域及陸地較有威脅性的颱風，預計8、9日（周四、五）是影響最明顯時候，10日（周六）颱風雖然離開，但中南部仍須防範豪大雨，最快將於7日（周三）海上陸上警報齊發。

氣象局觀測，利奇馬6日下午2時位於鵝鑾鼻東南東方940公里海面上，持續以時速9公里緩慢速度，向西北西方向朝台灣東北方近海接近，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大風速每秒35公尺，相當於12級風，7級暴風半徑達180公里，預測7日將來到鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，且其海溫高、垂直風切小，有增強為中颱可能。

請繼續往下閱讀...

▲利奇馬雨彈灌3天，風雨時程表出爐！（圖／中央氣象局）



預計利奇馬颱風外圍雲系將於7日開始影響台灣天氣，北部東半部有不定時短暫陣雨，有時雨勢會較大，中南部則多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。8至10日北東慎防強風豪雨，中南部山區也有局部大雨或豪雨發生機率，若颱風往北或往南都會使各地風雨程度有所改變。

8/7（周三）－外圍環流影響，北東間歇陣雨，各地沿海留意長浪。

8/8（周四）－利奇馬接近台灣東部海面，北部、宜花風雨越晚越明顯；各地海風浪明顯增強。

8/9（周五）－利奇馬影響最劇！西半部及東北部應慎防強風豪雨，花東地區留意焚風。

8/10（周六）－利奇馬逐漸北移，對颱影響漸減，中南地區仍須防範豪大雨。

氣象局示警，依據資料顯示，8至9日為利奇馬颱風影響最明顯的時段，10日颱風雖漸離開，但中南部仍須防範豪大雨，提醒民眾提前做好防颱準備，有備而無患，若颱風路徑不便，最快將於7日上午發布海上警報、晚上發布陸上警報。不過因颱風目前所在大氣環境較複雜，未來大致朝台灣東北方接近，但確切行進方向及速度仍有不確定性。

▼外圍環流將於7日開始影響北東地區。

