趁停電搶阿嬤！嫌扯金項鍊失手「3小時遭逮」　嬤驚：要錢講就好

▲宜蘭6日晚傳飛車搶案，騎機車搶匪趁停電暗夜假問路真搶老婦人金項鍊未遂，連夜被逮。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

真是烏龍搶案！宜蘭6日晚7時30分許，身穿紅衣的騎機車搶匪在宜蘭員山鄉同樂村永同路2段，趁停電暗夜，向一名阿嬤假問路真搶劫金項鍊、玉墜子，但搶匪帶衰運，倒楣的只扯斷金項鍊與玉墜子，搶匪搶奪未遂後逃逸無蹤，倒楣搶匪沒搶到，3小時內被警抓。全案訊後搶匪被依搶奪未遂移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭6日晚7時30分許，一名搶匪騎車在宜蘭員山鄉同樂村永同路2段尋找下手目標，當時永同路因要摘除電桿上蜂巢，暫時停電是一片漆黑，搶匪當時見一名約70歲在路邊收拾白天曝曬粽葉的阿嬤後，將機車轉頭的靠近阿嬤假回路，卻動手搶阿嬤脖子所配掛K金項鍊、玉墜子。

搶匪動手扯斷K金項鍊、玉墜子，玉墜子掉到地面，K金項鍊掉進阿嬤背後衣服內，搶匪未得手後就逃逸無蹤。

▲阿嬤6日晚在員山鄉同樂村永同路2段收拾粽葉時（如圖），脖子所配掛K金項鍊、玉墜子被搶。（圖／記者游芳男翻攝）

警方調閱路口監視器，鎖定特定對象追緝，3小時內即將犯嫌帶案偵辦，並依搶奪未遂移送宜蘭地檢署偵辦。

遭搶阿嬤說，「真夭壽喔！就這樣搶，愛（要）錢講就好，80或100元講我就會給」、「我是說東西沒被搶走，且人也沒怎樣，不想報警」。