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六輕意外頻傳管線還要3年落實更換　立委超火拍桌轟太離譜

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▲▼麥寮六輕台化三廠昨日下午發生爆炸，勞動部立刻指派職安署現場實施檢查，並勒令停工。（圖／職安署提供）

▲麥寮六輕台化三廠7日下午發生爆炸，管線遭疑早該換卻始終沒作為。（圖／職安署提供）

記者許展溢／台北報導

雲林六輕台化廠7日氣爆，立院衛環委員會今（11日）進行「六輕石化園區氣爆總檢討專案報告」，環保署等相關部會出席備詢。民進黨立委劉建國痛批經濟部報告提到「沒有工安就沒有石化」，說起來好聽但笑死人，多年來發生多次大小意外，管線早要求換。經濟部回應要3年，讓他怒拍桌轟督導成這樣太離譜。

劉建國指出，這麼大石化園區每每發生工安事件，相關權責單位都說「聯合督導、區域聯合」，企業事發後更講「高空不易檢查管線會加強，1個月內完成」，他痛批相關單位到底督導了什麼？第一線失手，第二及三線監測儀器等也失手，沒有一方能夠免責，實在太欺負、糟蹋人，也太好笑。

請繼續往下閱讀...

▲▼民進黨立委劉建國。（圖／翻攝劉建國臉書）

▲劉建國怒拍桌質疑經濟部完全沒盡到督導的責任。（圖／翻攝劉建國臉書）

劉建國質疑所有單位角色應該有所作為而不作為，從資料來看，99年到現在大大小小工安事件發生多少次，也要求管線等換過多少次，結果到現在還沒換，現在還敢說要花1個月要去處理，質問經濟部是否失職？經濟部常務次長林全能回應，企業公共管線都汰換，這次是製成管線。劉建國反問，是要等下一次再爆炸，又來說1個月內要更新完畢？不管哪一種管線到底更多久才會落實更換？林全能回應3年，劉建國怒拍桌喊，「還要等3年？」太離譜。

劉建國再問，不管哪種管線，到底何時更新完畢？這次爆炸區域為何沒督導到？林全能表示，只要體檢完就會要求更換，針對六輕20年總體檢計畫，去年進行5廠區，這次氣爆的區域原是預計今年才要安排。劉建國說，這種答覆不知道要怎麼問下去，非常離譜，台塑今天都發聲明，只要再一次發生，所有製程都必須暫停，但「主管機關竟沒魄力去講這些話」。民進黨立委黃秀芳則問到底這次爆炸管線用了幾年，工業局說12年，但沒規定多久要汰換。

▲▼經濟部常務次長林全能。（圖／記者許展溢攝）

▲經濟部常務次長林全能強調，需要3年是因為總體檢要分階段進行。（圖／記者許展溢攝）

國民黨立委王育敏認為六輕通報機制全失靈，更凸顯石化業工安問題未真正落實、解決，呼籲中央在廠區內設置毒物應變中心，並成立國家級災害應變中心。環保署長張子敬說，會再跟地方環保局密切研究。

林全能回應，六輕已20年，很多管線、設備都舊了，台塑有55個廠區，會需要3年是要透過這樣的時間做最完整盤點，請專家一起謹慎的去查，去年第1年總體檢，因為剛開始要建立模式只完成5個廠區，預計今年安排22個廠區，明年28個廠區。針對這次氣爆廠區，15日會南下要求台塑提出1個月內汰換時程。

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