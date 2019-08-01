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南方澳一小漁船夾板塞「334箱劣質私菸」！海巡起出1.6萬條、市價1千萬

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▲▼宜蘭南方澳一小漁船竟塞1萬2千條720萬元私菸，岸巡連夜忙幫運清點。（圖／蘇澳海巡隊供，下同）

▲▼宜蘭南方澳一小漁船竟塞1萬2千條720萬元私菸，岸巡連夜忙幫運清點。（圖／蘇澳海巡隊供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳一小漁船塞240箱共1萬2千條、市價720萬元私菸，海巡宜蘭查緝隊等人員是漏夜搬私菸搬到手軟，海巡也在港內另艘金宏漁94號漁船搜出94箱私菸，海巡除將涉及走私菸的王姓船長及漁船被帶回偵訊，也擴大偵辦這起市價達1千多萬元私菸上游業者。

海巡調查，13公噸長期停在宜蘭南方澳漁港內的蘇澳籍金長豐號，是一艘私菸集團專用搬運船，且都是停在港區最外側。

▲▼宜蘭南方澳一小漁船竟塞1萬2千條720萬元私菸，岸巡連夜忙幫運清點。（圖／蘇澳海巡隊供，下同）

▲▼宜蘭南方澳一小漁船竟塞1萬2千條720萬元私菸，岸巡連夜忙幫運清點。（圖／蘇澳海巡隊供，下同）

埋伏跟監的岸巡人員，7月31日晚11時許，見走私菸的協滿26號漁船入港，趁黑夜將私菸接駁至金長豐號上後，登船搜查，在金長豐下層夾板查獲私菸。

私菸總數240箱，有1萬2千條，市價720多萬元，小小漁船夾艙內塞進240箱私菸，岸巡人員都搖頭。

▲宜蘭小漁船金長豐號竟塞1萬2千條、市價720萬元私菸。（圖／游芳男攝）

▲宜蘭小漁船金長豐號竟塞1萬2千條、市價720萬元私菸。（圖／游芳男攝，下同）

▼宜蘭南方澳小漁船金長豐號竟塞1萬6千700條1千萬元私菸，岸巡連夜忙幫運清點。（圖／蘇澳海巡隊供）


▲▼宜蘭南方澳一小漁船竟塞1萬2千條720萬元私菸，岸巡連夜忙幫運清點。（圖／蘇澳海巡隊供，下同）


海巡也在港內另艘金宏漁94號漁船搜出94箱私菸，加上金長豐號漁船，二艘漁船共被起出334箱、16萬7千包市價1千萬元私菸。

但查獲的私菸均為大陸製的劣質香菸，岸巡研判是每包約60元銷往檳榔攤、雜貨店等，私菸消費以外籍移工、基層勞工為主。

這起自創品牌的私菸案，箱外部印有簡體字及行政院「衛生署」警告吸菸的字樣，海巡研判私菸來自大陸且是很早就製造完成，並由漁船一批批的走私來台。

▲宜蘭小漁船金長豐號竟塞1萬2千條、市價720萬元私菸。（圖／游芳男攝）

▲▼自創品牌私菸箱外部印有簡體字及誤寫已不存在的「衛生署」警告吸菸的字樣。（圖／游芳男攝，下同）

▲宜蘭小漁船金長豐號竟塞1萬2千條、市價720萬元私菸。（圖／游芳男攝）

另，載私菸協滿26號、藏私菸金長豐等漁船，都是王姓船長所租用，而被懷疑也走私菸的另一艘漁船並未發現私菸

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關鍵字：宜蘭,漁船,走私菸

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