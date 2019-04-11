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六輕管線洩漏逾4小時都沒通報　環保署：有無延遲地方要確認

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▲▼環保署署長張子敬 。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署署長張子敬強調，台塑是否有延遲通報，要由地方確認 。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

雲林六輕台化廠7日發生氣爆，雲林縣政府開罰500萬元。昨（10）事故調查報告出爐，當天早上9點30分巡察人員就發現去丁烷塔塔頂LPG管線洩漏，卻沒馬上通報，直到下午2點5分爆炸，台塑遭批草菅人命。環保署署長張子敬今（11日）表示，通報是否有延遲要地方確認。

立院衛環委員會今天進行「六輕石化園區氣爆總檢討專案報告」，會前張子敬被問台塑快過了4小時都沒通報管線洩漏說，開罰是依照空汙法第32條，有一定程序，地方事實認定是用該條處分，沒有認定有延遲通報。

請繼續往下閱讀...

只是目前真的無法確認沒延遲？張子敬強調，地方說沒有用延遲來處分，現在是不是認為通報沒延遲要地方做確認。至於管線太過老舊等問題，張子敬指出，這牽涉工安、環保問題，環署都在做排放等處理，該處也有做環評，同時有監督委員會，會去要求特別重視這問題，因為洩漏就會影響周邊環境，就目前周邊，監測後看起來是沒有特別影醒。

另外，農委會水產試驗所所長陳君如說，8日當天就有針對周邊19養殖戶水質採樣，包括彰化縣芳苑、大城，雲林縣麥寮、台西等，結果陸續會出來，15日會再進行第2次水質採樣。

ET快訊
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關鍵字：六輕,LPG,洩漏,工安,環保署,張子敬,氣爆,爆炸,台塑

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