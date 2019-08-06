誰能代表一芳表述？社會學家：台灣加盟主應團結連署+集體索賠



▲一芳永康店平時中午大排長龍，今（8/6）人潮明顯減少。（圖／記者黃士原攝）



記者林育綾／台北報導

一芳水果茶5日在微博發表「支持一國兩制、反對香港罷工」聲明，引發網友發起「拒喝一芳水果茶」行動，讓不少台灣的加盟店也跳出來切割，更有店家表示業績一天掉了2至3成。社會學家李明璁今（6）日針對「一芳兩述」事件也發表看法，提到關鍵問題是「到底誰能夠代表一芳表述？誰害慘了這個台灣品牌？」他建議台灣加盟主應團結起來，讓消費者一起連署，反對總公司「在沒有徵詢加盟商同意的前提下，就逕自發表傷害品牌形象的危險發言」，他認為這可能違反他們互利的契約精神，甚至應該集體索賠。

針對「一芳兩述」話題持續延燒，網友在臉書發起「拒喝一芳水果茶」行動，也有不少台灣的加盟店表示受到傷害，其中在台北永康商圈的一芳永康店，平時中午都有大批上班族排隊，不過今（6）日卻沒有看到排隊人潮。而新竹西大加盟業者游先生也說，業績已經掉了2、3成，雖然自己也不支持一國兩制，但即使是這樣，也不認為「一芳」可以用商業立場發表個人立場申明，因此已向總公司表達抗議，竹北三民店的謝先生也表達同樣看法。但也有部分店家表示業績不受影響。



▲台灣多家一芳加盟店表示業績受到影響，但也有部分店家感覺「跟平常一樣忙」。（示意圖／記者蔡玟君攝）

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社會學家李明璁對於一芳事件也表達看法，他提到關鍵問題是「到底誰能夠代表一芳表述？誰害慘了這個台灣品牌？」他認為香港加盟店不就是基於「一國兩制」精神，自主支持罷工，因此上海的一芳代理，憑什麼代表香港說三道四？

而事件延燒到台灣來，他認為「台灣的加盟業主們，當然有權利團結起來對抗總公司，甚至應該集體索賠。」「他們（加盟主）每天辛苦賣飲料，卻莫名其妙突然在台灣街頭巷尾被杯葛的實質損失，完全就是因為中國大陸的一芳自以為它可以代表全世界的一芳，而台灣總公司卻可能共謀或至少默許了這一切。」

另外關於網友發起拒買，李明璁建議，每個加盟店可以發起連署，在店裡放一份連署書，讓消費者自由簽名，「上面不需要任何統獨立場，只是單純抗議總公司不該在沒有徵詢加盟商同意的前提下，逕自發表傷害品牌形象的危險發言。」他認為團結的加盟業主其實就像工會會員一樣，是可以努力與消費者溝通取得利益共識的，「消費者和加盟店並不是對立，而是可以合作的。」

他認為，如果是這樣，願意簽名的客人應該不少，畢竟每個認真經營的加盟者，都不應該提心吊膽他們的總公司哪一天可能因為很瞎的風吹草動、危險的發言，害得他們一夕遭殃。李明璁接受《ETtoday新聞雲》訪問時說明，「也就是說的確是在商言商，那些表態反而是最不符合商業利益精神的。」