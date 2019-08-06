不認同一芳微博PO「一國兩制」　台北內湖店買氣旺民眾照買：不清楚





▲一芳台北內湖店。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

一芳台灣水果茶昨（5日）在微博發表「支持一國兩制、反對香港罷工」聲明，引發大批網友氣得跳腳，揚言拒喝一芳水果茶。其中，台北伊通店、台北晴光店、台北內湖店身為加盟店，表示此為「香港代理商」在微博上所發表的聲明，在當下立刻切割，記者實際抵達內湖店現場，發現生意不受影響。

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▲今（6日）中午日頭赤炎炎，一芳水果茶台北內湖店生意似乎不受影響，不到十分鐘，相繼有三、四組民眾前來買飲料，店員笑說，「你看有嗎？很忙呢！」

今（6日）中午日頭赤炎炎，一芳水果茶台北內湖店生意似乎不受影響，不到十分鐘，相繼有三、四組民眾前來買飲料，走近一看，點餐櫃前擺上「聲明」，寫著「我們和大家一樣熱愛台灣這片土地、這個國家，也和大家一樣珍惜這些得來不意的民主和自由...」店員表示，今天店長不在，不會接受任何採訪，但被問到生意是否受影響，店員笑說，「你看有嗎？很忙呢！」隨即不再發表任何言論。

▲點餐櫃前擺上「聲明」，寫著「我們和大家一樣熱愛台灣這片土地、這個國家，也和大家一樣珍惜這些得來不意的民主和自由...」。



詢問三組購買飲料的民眾，民眾表示紛紛不清楚此事，其中一位男性民眾表示，還為此發佈了政治看法，認為因政治因素影響商業行為很Stupid，其中Foodpanda外送員前來取飲料，也不清楚此事，只說公司交派任務就達成，未對是否支持一芳笑而不答。

▲詢問三組購買飲料的民眾，民眾表示紛紛不清楚此事。

一芳台灣水果茶5日在微博發文，直指香港20家門市的「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明文，引發網友不滿，就連各地加盟店也遭受波及，目前包含台北伊通店、台北晴光店、台北內湖店，表示「不滿總公司作法」。

▲一芳台灣水果茶5日在微博發文，直指香港20家門市的「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明文，引發網友不滿，就連各地加盟店也遭受波及。

網友表示，「我相信有些加盟店應該是無預警被總公司搞了，但是沒辦法，加盟的原料從總公司進，利潤或權利金要養總公司，所以沒辦法不抵制」、「一個一芳，各自表述。一果兩汁，血流不止」、「支持你們聯合起來向總部抗議QQ 在總部改口之前，因為加盟權利金的關係，目前我還是沒辦法消費。」

也有人諷刺這是「辛苦了 謝謝你們的表態」、「複製貼上 誠意感受到了 此刻終於明白大學教授的感覺」、「身為內湖人的我支持內湖店從今天開始從這間不恥的公司獨立出去！就算我想喝也買不下去啊。」今14:00前，台灣總公司將發布聲明。

一芳內湖店聲明全文：

非常抱歉！！！！！！

剛剛接收到讓我們也非常震驚的消息，是關於一芳水果茶香港代理商在微博上所發表的聲明。

一芳內湖店全體股東在此聲明，我們並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達我們的不滿。

無論如何我們都必須再一次告訴大家：

內湖店全體同仁都不認同總部的聲明，那篇聲明也不會改變我們愛台灣這片土地、這個國家的心。

我們反對一國兩制、堅信身而為人都應享有自由跟民主，並且全力支持勇敢的香港人民！

與一芳伊通店為聯合聲明共同擬稿。

謝謝各位支持聲援！