「一芳」挑起敏感神經！豐原總公司閉門不回應　民眾諷可以改名了

記者陳玉／台中報導

一芳台灣水果茶5日在官方微博上發文支持一國兩制，同時譴責香港暴力罷工，並對違約門店即刻採取解約關店，同時發出聲明，有民眾說「很諷刺」、「這樣簡直就是一芳中國茶了」、「怎麼可以事後再來解釋」、「是個人政治立場不同，只要我生意做得起來就好」引發台灣民眾對飲料店泛政治化兩極化的看法。

▲一芳台灣水果茶總部聲明一國兩制，被部分加盟店抵制。（圖／記者陳玉攝）

▲一芳台灣水果茶總部閉門不回應。

一芳台灣水果茶發出聲明後，引發許多網友揚言抵制，也讓許多台灣加盟主跳出澄清，一芳伊通店特別聲明，並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極向總部人員表達不滿，上午11時28分，一芳總公司發訊息，「抱歉我們家最近的新聞 讓大家關心了，我們預期今天下午2點前，會發出官方正式書面聲明」。

▲一芳台灣水果茶豐原加盟店不願回答。

一芳台灣水果茶總部位在台中市豐原區，上午《ETtoday 新聞雲》記者守候在門口，希望能有代表人出面說明一切始末，但現場都閉門不回應，隨後記者轉到一芳水果茶豐原的加盟店，店員也微笑婉拒回答問題，但幾名路人受訪時紛紛表示，飲料餐飲店泛政治化是一種不明智的作為。

▲顧客認為發聲明可能會選擇其他家消費。

對於一芳表明立場，受訪民眾認為是一種相當諷刺的行為，認為乾脆就改名「一芳中國茶」，不過也有小吃業者說把政治擺一邊，「我的生意做得起來就行」，似乎對於一國兩制或是反送中的政治議題不是那麼熱衷；經常到一芳水果茶店消費的女性顧客說，因為喜歡喝店內的烏龍茶，所以就常來買，但如果店內真的有發表聲明認同的話，她可能就會選擇到其他家消費了。

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