一國兩制風波延燒　永康商圈上班族：一芳中午時段不見排隊人潮



▲一芳永康店中午時段不見排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

一芳台灣水果茶在微博上發文支持一國兩制，聲明一出引發網友揚言抵制，實際走訪一芳永康店及ATT 4 FUN店，陸續有都客人上門購買，不過一位永康商圈上班族透露，過去一芳永康店中午用餐時間都要排隊，但今日卻沒有看到排隊人潮。

位於永康商圈的一芳永康店因為地點關係，有很多觀光客前往購買，不過店家非常低調，坦承還是有受影響，但應該不多。不過一位永康商圈上班族透露，除了觀光客之外，以往附近上班族也會來買，一芳永康店中午用餐時間往往都要排隊，不過今（6）日卻沒有看到排隊人潮。至於對於一芳一國兩制風波看法，這位上班族持中立態度，覺得跟吳寶春事件有點像，可能是被迫表態，不會刻意不買。





▲一芳ATT 4 FUN店還是有客人前往購買。（圖／記者黃士原攝）

同樣位處上班族與觀光客聚集的ATT 4 FUN店，也是持續有客人上門購買，一位在附近百貨上班的櫃姐透露平時就很常喝一芳，在這之前並不知「一國兩制」風波，不過未來應該還是會繼續購買一芳。



一芳台灣水果茶5日在官方微博上發文支持一國兩制，由於許多友網友揚言抵制，也讓台灣加盟主跳出澄清，一芳伊通店特別聲明，並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達不滿。





▲一芳水果茶台北伊通店。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶-台北伊通店）

對於一芳支持一國兩制，有網友覺得加盟主很「雖」，支持加盟店聯合起來向台灣總公司表達立場，不然應該真的很難止血了，一芳伊通店則是回應「正在積極跟其他加盟主聯繫中」。一芳伊通店也提到，加盟店的利潤跟總公司是分開。另外，一芳伊通店也指出，各店的粉專是各自經營的，目前至少確認晴光店、內湖店和他們站在同一立場。



不過，一芳伊通店沒想到這消息會沸騰的這麼誇張，但指出有媒體在員工準備的時候直接闖入半開門的店內，已經造成他們困擾。一芳伊通店聲明「我們並不想紅，不會接受任何採訪」，請所有朋友尊重他們的員工，不要擅自拍照，「請不要為難我們可愛的員工們」，大家都是出來工作賺錢養家。

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