一芳伊通店：我們並不想紅　臉書發文「不要為難員工」

▲一芳伊通店發文婉拒採訪。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶-台北伊通店）



記者黃士原／台北報導

一芳台灣水果茶5日在官方微博上發文支持一國兩制，聲明一出引發網友揚言抵制，也讓台灣加盟主一芳伊通店首先跳出來反對總部，而這舉動也讓一芳伊通店爆紅，臉書發文有超過2萬人按讚。不過一芳伊通店6日再發文表示「我們並不想紅，不會接受任何採訪」，也請所有朋友尊重他們的員工，不要為難員工。





▲一芳水果茶-台北伊通店。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶-台北伊通店）

一芳伊通店沒想到這消息會沸騰的這麼誇張，但指出有媒體在員工準備的時候直接闖入半開門的店內，已經造成他們困擾。一芳伊通店聲明「我們並不想紅，不會接受任何採訪」，請所有朋友尊重他們的員工，不要擅自拍照，「請不要為難我們可愛的員工們」，大家都是出來工作賺錢養家。

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一芳伊通店婉拒採訪發文

各位好，昨晚的消息沒有想到會沸騰的這麼誇張。

因為實在太熱烈了，我們選擇暫時關閉專頁。但今日有媒體在我們員工準備的時候直接闖入半開門的店內，已經造成我們困擾。

在此必須說明，我們並不想紅，不會接受任何採訪。也請所有朋友尊重我們的員工，不要擅自拍照。請不要為難我們可愛的員工們，大家都只是出來工作賺錢養小孩、養老母、養狗狗、養主子而已。

謝謝！







▲聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶-台北伊通店）

