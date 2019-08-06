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「感覺被一芳搞了」　加盟主有苦難言：業績掉2、3成

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▲微博版聲明波及無辜　「感覺被一芳搞了」加盟主有苦難言。（圖／記者陳凱力攝）

▲一芳微博版聲明讓台灣加盟主大跳腳。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

一芳水果茶5日在微博發表「支持一國兩制、反對香港罷工」聲明，引發網友發起「拒喝一芳水果茶」行動。不過，微博版聲明，業者也大罵，雖然知道一芳在台灣僅300多加盟店，比不上中國大陸1000間加盟店甚至還能更多，但是此舉無疑是將台灣加盟主當作墊腳石，實在可惡。

8月酷暑，日頭赤炎炎，每年台灣的夏季，就是手搖飲料的旺季，不過，因為日前微博版的一方聲明，卻造成網友發起「拒喝一芳」、「拒絕一國兩汁」行動，新竹西大加盟業者游先生就向《ETtoday新聞雲》記者表示，已經向「一芳」台灣總公司表達抗議了，光這兩天網友發起拒買，就讓業績掉了2、3成，游先生說，自己反對一國兩制、也堅持自由民主，但即使是這樣，也不認為「一芳」可以用商業立場發表個人立場申明。

請繼續往下閱讀...

竹北三民店的謝先生也表達同樣看法，他認為自己雖然也不支持一國兩制，但是個人立場，並不會用於商業經營，對於其他加盟業者正在討論，要對「一芳」總公司求償一事，謝先生也表示，目前拒買活動才開始，還不曉得會走到什麼程度，不過還是希望事件盡快落幕，若真的業績狂跌，也會尋求管道求助。

▲微博版聲明波及無辜　「感覺被一芳搞了」加盟主有苦難言。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼有部分店家坦言業績受影響，但也有店家表示，訂單沒少，仍忙不過來。（圖／記者陳凱力攝）

▲微博版聲明波及無辜　「感覺被一芳搞了」加盟主有苦難言。（圖／記者陳凱力攝）

《ETtoday新聞雲》記者再實地走訪位於新竹巨城的「一芳」加盟店，店內兩名員工加上老闆3個人忙的團團轉，外表像大學生的曾姓加盟主表示，他認為自己是台灣人，不明白同樣是台灣人創始的一芳為何會發這樣的聲明，由於店內來客、外送電話不斷，也可看出目前生意並未受影響，曾先生說，新竹人很友善也很理智，知道這是一芳「上面」的決策，與加盟業者無關，並不會為難他們。

不過業者也私下表示「感覺被總公司搞了」，非常無奈，因為有簽約，所以加盟主不太能發表自己的立場與言論，怕後續會被總公司找麻煩，畢竟原物料什麼的都掐在人家手上，就算現在撕破臉，權利金拿不回來，倒楣的也是加盟主。

▲微博版聲明波及無辜　「感覺被一芳搞了」加盟主有苦難言。（圖／翻攝臉書）

▲大部分業者都表示，不會公開表示立場，僅有少部分業者於臉書發文。（圖／翻攝一芳竹北三民店臉書）

一芳竹北三民店發表內容全文：

怒!! 生氣!!
在店裡忙了一天，剛才在傍晚收到了許多朋友們傳來的訊息，原來發生了這麼誇張的事情!!

我們第一時間已與總公司聯繫並確認該訊息的真實性以及發文者代表何者的立場!!

經確認，該微博發文者是香港的其中一家加盟主，並非直營店，總公司已對該加盟店業主解約並以違約法律處理後續相關。

在此聲明，我們真的很生氣啊~啊~啊~
先不論到底那篇文章的發文者的真實性，那篇文章的目的以及新聞內容很明顯就是希望造成族群撕裂，第二次傷害!!
香港發生反送中事件時，我們更能感受到在台灣民主的可貴，我們所有人都不認同該起事件，並為香港的朋友感到哀傷!!

正因為民主，所以我們可以暢所欲言，我們不用擔心煩惱因為說錯話或者立場與政府不對就被限制自由、限制言論!!

反對一國兩制，應是手握有身分證字號的所有全體同胞都應有的共識!!

針對此次事件我們已與總公司表達強烈的不滿，不論竹北地區的朋友們是否願意再光顧我們，我還是要跟店裡的弟弟妹妹們以及各位客人說，民主不是天上掉下來的，而是過去歷史先人在台灣寶島上流血流汗爭取而來的，時至今日我們過著民主自由的生活，更應珍惜、更應努力生活。

-天佑香港

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關鍵字：一芳水果茶,一國兩汁,拒喝一芳,香港,反送中

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